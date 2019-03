Facelift Friday: Kia Rio (2002)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Grapje natuurlijk, maar toch was de Rio uit 1999 best een belangrijk model voor Kia. De auto beschikte over een reeks eigenschappen die voor het Kia van twee decennia geleden erg belangrijk waren. Hij was ruim, oogde modern en bood heel veel auto voor weinig geld. De Rio was wereldwijd leverbaar en werd ook in Nederland behoorlijk succesvol, vooral in vijfdeursvorm. Dat was geen echte hatchback, zoals dat nu het geval is, maar een model dat enigszins het midden houdt tussen een ruime hatchback en een kleine stationwagon. Er was ook een sedan, maar die is in Nederland altijd vrij zeldzaam gebleven.

De facelift waar het hier om gaat, diende zich aan in 2002. De vernieuwingsslag van de Koreanen ging wat verder dan een ander grilletje en een nieuw ingedeelde voorbumper, want het complete front werd vervangen. De koplampunits verloren hun scherpe punten en de Rio kreeg een gezicht dat de wereld met enigszins opgetrokken wenkbrauwen bekijkt. Aan de achterzijde van de ‘stationwagon’ veranderde, op een iets andere inkleuring van de lichtunits na, niets. Bij de sedan was het verschil wel goed te zien, dankzij een kentekenplaat die net als bij de Hyundai XG van de bumper naar de klep verhuisde.