Facelift Friday: Bentley Bentayga

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De recente opfrisbeurt van de Bentley Bentayga valt zonder twijfel in de vrij kleine categorie waarbij de kont meer op de schop gaat dan het front. Er is echter meer aan de hand dan een stel Continental GT-achterlichten.

Bij het wat exclusievere deel van het auto-aanbod lijkt de tijd wat trager te gaan dan bij meer bereikbare vierwielers. Auto’s die je dagelijks ziet verouderen kennelijk ook sneller, terwijl exemplaren van exotische merken doorgaans jaren fris aanvoelen. Neem de Bentley Bentayga. Het lijkt nog maar even geleden dat een geschokte wereld kennismaakte met Bentleys eerste SUV, maar stiekem is het model alweer vijf jaar onder ons. Niet zo gek dus, dat Bentley opteert voor een stevige opfrisronde.

Daarbij gaat behalve dak en deuren ieder paneel op de schop. Het grootste nieuws is zonder meer aan de achterzijde te vinden. De traditioneel opgezette kont met rechthoekige achterlichten maakt plaats voor een gladder geheel dat beter past bij de huidige Contintal GT en Continental GTC. De ovaalvormige achterlichten van die auto’s worden min of meer overgenomen, al zijn die van de Bentayga uiteraard net even anders. Ook verhuist de kentekenplaat met de bijbehorende omlijsting van de klep naar de bumper, zodat ruimte ontstaat voor een centraal geplaatst logo en een in stijlvolle letters uitgesmeerd ‘Bentley’.

De nieuwe kleinere achterlichten zijn als geheel onderdeel van de achterklep, die een stuk breder wordt en tot ver in de zijschermen doorloopt. Dat betekent dat Bentley gedwongen wordt tot het aanbrengen van een extra set lichtunits in de bumper, aangezien de verlichting ook bij geopende klep zichtbaar dient te zijn.

Ook aan de voorzijde gaat de bumper op de schop, wat zich hier vooral vertaalt in anders ingedeelde luchtinlaten. Wat daarboven gebeurt, is interessant. Bij een snelle blijk lijkt alles bij het oude te blijven, want de Bentayga heeft net als voorheen vier ronde lichtunits. Onderstaande fotocombinatie maakt echter duidelijk dat ook hier alles net even anders is. De lichtunits zijn wat afgeplat, de meegespoten sproeierkop in de buitenste units is verdwenen en de lampen zijn gevuld met het fraaie diamantmotiefje dat ook de kijkers van de Continental-serie siert.



Ook de grille is een extra blik waard. Uiteraard behoudt het hekwerk z’n rechthoekige vorm en historisch verantwoorde kippengaas, maar de omlijsting is totaal anders. Waar de grille voorheen werd gevat in een losse ‘lijst’, sluit het hekwerk nu direct aan op de motorkap. Die kiest ook een andere weg door het front. Voorheen lag de kap als een optisch los element op de brede voorschermen, nu bevindt de V-vormige welvingcombinatie zich in die schermen en is de kap daar als het ware tussenuit gesneden. Het eindresultaat oogt wat strakker dan voorheen.

Bentley heeft zich er niet gemakkelijk vanaf gemaakt met de facelift van de Bentayga. Dat valt te prijzen, maar is het ook een verbetering? Zeg het maar!