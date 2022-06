Bentley Continental GT Mulliner W12: top-Continental GT

In 2020 kwam Bentley met de Continental GT Mulliner, de meest luxueus uitgevoerde variant die verregaand is te personaliseren en zowel met 4.0 V8 als met de 6.0 W12 verkrijgbaar is. Bentley komt nu met een herziene Continental GT Mulliner met die machtige twaalfcilinder.

De vernieuwde Continental GT Mulliner W12 heeft niet meer de 635-pk twaalfcilinder, maar de tot 659 pk en 900 Nm opgeschroefde variant van dezelfde 6.0 W12 die ook in de Continental GT Speed ligt. Daarmee stuift het paradepaardje in 3,6 seconden naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 335 km/h. Die sterkere krachtbron is niet het enige dat de Continental GT Mulliner W12 van de Speed-variant leent. Hij heeft namelijk ook een mee- en tegensturende achteras. Verder heeft dehet topmodel diverse aanpassingen aan het chassis die de auto stijver moeten maken. Adaptieve luchtvering en actieve rolstabilisatie zijn eveneens van de partij.

Daarmee is de nieuwe GT Mulliner W12 in feite een combinatie geworden van de Continental GT Speed en van de Mulliner- en Azure-smaken. Het interieur is volgestopt met het fraaiste dat Bentley te bieden heeft en als koper kun je dan ook helemaal losgaan in de configurator. Bentley heeft onder meer diverse soorten leer en 88 soorten houtfineer klaarliggen. Verder is de kleur van de in totaal bijna 400.000 stiksels in het interieur zelf te kiezen. Vanbuiten herken je de GT Mulliner W12 aan zijn grille met 'Double Diamond'-rooster en aan de openingen in de voorschermen met Mulliner-badges. De Bentley Continental GT Mulliner met V8 blijft zoals hij was.