Fabrikanten volgen elkaar snel: Europese fabrieken sluiten

Het corona-virus legt steeds meer gedeeltes van Europa plat. Logischerwijs heeft dit ook gevolgen voor de auto-industrie. Merken als Volkswagen, BMW en de Groupe PSA maakten al eerder hun maatregelen bekend, nu volgen Skoda, Daimler, Ford, Volvo en Renault.

Skoda

Vandaag draaien Skoda’s productiebanden voor het laatst in zijn Tsjechische fabrieken. Vanavond gaan de deuren voor twee weken op slot. Tot 5 april ligt de grootste exporteur van het land dus stil. Medewerkers krijgen tot die tijd tot 75 procent van hun doorbetaald. Skoda is niet het eerste merk dat de Europese productie stillegt binnen de Volkswagen Groep. Zustermerk Seat sloot al eerder de fabriek in Martorell en Volkswagen zelf maakte gisteren zijn maatregelen bekend.

Volvo

Automotive News Europe meldt dat ook in de Belgische fabriek van Volvo al het werk is stilgelegd. Gisterenavond zou de productie in Gent zijn stopgezet. Het is volgens een woordvoerder een combinatie van een tijdelijk personeelstekort en de nieuwe maatregelen van de regering. In de fabriek worden de (elektrische) XC40 en V60 gebouwd. Het is niet duidelijk tot wanneer de fabriek dicht blijft.

Daimler

Volgens Reuters sluit Daimler de meeste Europese fabrieken om het wereldwijde virus tegen te gaan. De komende twee weken worden er geen personenauto's en bestelbussen gebouwd. De fabrieksstakingen beginnen deze week. "Met deze sluitingen helpt Daimler zijn personeelsbestand te beschermen, infectieketens te onderbreken en de verspreiding van de pandemie binnen de perken te houden", aldus het bedrijf. Het is nog niet precies bekend om welke fabrieken het allemaal zal gaan. Daimler bouwt op vijf Europese plekken voertuigen: Bremen, Rastatt, Sindelfingen (DE), Hambach (FR) en Kecskemét (HU).

Nissan

Ook in de grootste autofabriek van Groot-Brittannië is het werk tijdelijk neergelegd, want Nissan houdt al zijn Britse productiemedewerkers voorlopig thuis. Er zouden te weinig onderdelen binnenkomen en het merk wil zo ook alvast vooruitwerken op de dalende vraag naar nieuwe auto’s. In Sunderland bouwt Nissan jaarlijks 1,3 miljoen auto’s. Naast de Leaf zien ook de Juke en Qashqai daar het levenslicht. "Verdere maatregelen worden momenteel onderzocht", zei de Japanse autofabrikant in een verklaring.

Renault

Renault breidt zijn maatregelen uit, want nu gaan ook de fabrieken in Marokko en Portugal op slot. In Marokko bouwt Renault jaarlijks 400.000 auto’s, maar vanaf morgen gaan de deuren voor onbepaalde tijd dicht. De Portugese fabriek sluit vandaag al. Daar bouwt Renault normaliter motoren. Volgens Renault worden zo’n 11.000 medewerkers nadelig geraakt door de maatregelen. Naast de fabrieken in Turkije en Roemenië is de rest van de productie op dit moment stilgelegd.

Ford

Ook Ford sluit meer fabrieken. Eerder werd al het werk in zijn Spaanse fabriek al stilgelegd, nu volgen de overige Europese productieplaatsen. Vanaf 19 maart gaan de deuren van de fabrieken in het Duitse Keulen en Saarlouis én de die van degene in het Roemeense Craiova op slot. "Hoewel de impact van het coronavirus tot nu toe gelukkig beperkt is geweest op onze faciliteiten, zijn de effecten op onze werknemers, dealers, leveranciers en klanten, en op de Europese samenleving als geheel, ongekend", aldus Stuart Rowley, president van Ford van Europa. Het hangt van meerdere factoren af wanneer de fabrieken weer open gaan, zoals het verdere verloop van het virus, wereldwijde regels en de levering van onderdelen.