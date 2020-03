Toyota legt Europese productie stil

Toyota sluit in de loop van deze week de deuren van al zijn Europese fabrieken. In vijf landen wordt de productie dus aan banden gelegd. De reden mag ondertussen duidelijk zijn: COVID-19.

Dat meldt Toyota in een officiële verklaring. De fabrikant is tot het besluit gekomen door overheidsbeperkingen en omdat ze er zelf voor wil zorgen dat het corona-virus zich niet verder verspreid. Ook wil het merk door de stillegging een logistiek probleem voor zijn. Het merk is bang dat het anders met een overschot aan producten komt te zitten door een dalende verkoop door de wereldwijde lockdown.

Toyota bouwt op dit moment in Frankrijk de Yaris, in Groot-Brittannië de Corolla en in samenwerking met PSA in Tsjechië de Aygo. Ook de CH-R-productielijn in het Turkse Sakarya wordt deze zaterdag stilgelegd. In Polen bouwt Toyota CVT-automaten in een versnellingsbakfabriek; ook die gaat dicht. Volgens de verklaring hoeft niemand zich (nog) zorgen te maken over een komend ontslag. Zo wordt de komende Franse productie van de gloednieuwe Yaris aangehaald als een belangrijk moment in de nabije toekomst.

Het is nog niet bekend voor hoelang de fabrieken dichtgaan.