'EV in 2019 30 procent goedkoper'

Voor wie de markt een beetje volgt, komt dat nieuws natuurlijk niet als een verrassing. Vorig jaar gold het lage bijtellingstarief van 4 procent nog voor de gehele aanschafprijs van volledig elektrische auto’s, terwijl het feest dit jaar alleen voor de eerste 50.000 euro van die prijs van toepassing is.

Dat betekent dat de bestsellers van vorig jaar dit jaar rake klappen krijgen. Waar de Tesla Model S in 2018 de populairste EV was en ook de Model X en de Jaguar I-Pace (met name in december) in groten getale over de toonbank gingen, is het dit jaar de veel kleinere Model 3 waarmee Tesla hoge ogen gooit. Ook elders is er inmiddels een groter aanbod EV’s, al blijkt de levertijd met name bij de Koreaanse merken vaak een nadeel.

Evengoed is het aantal verkochte EV’s bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. In het eerste halfjaar van 2019 werden en er 18.376 auto’s met een volledig elektrische aandrijflijn op kenteken gezet.

Wie in de markt is voor een EV van onder de 50.000 euro-grens moet volgende week zeker een exemplaar van AutoWeek in handen krijgen. In nummer 36 neemt de eenvoudigste versie van de Tesla Model 3, de Standard Range Plus, het namelijk op tegen de nieuwe Kia e-Soul en onze elektrische duurtester, de Nissan Leaf E+.