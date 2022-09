Europese verkoop bedrijfswagens blijft laag

Er zijn de afgelopen maanden in de Europese Unie opnieuw minder nieuwe bestelwagens geregistreerd dan in juli en augustus vorig jaar. In juli werden er ruim 20 procent minder bestelwagens geregistreerd dan vorig jaar, in augustus betrof de daling van het aantal registraties ruim 12 procent. Dat blijkt uit cijfers van ACEA.

In juli zijn in de Europese Unie 97.027 nieuwe bedrijfswagens (tot 3,5 ton) op kenteken gezet. Dat waren er 20,6 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar (122.194 stuks). In augustus lag de procentuele daling van het aantal geregistreerde bedrijfswagens ten opzichte van dezelfde maand in 2021 op 12,1 procent. Er werden in die maand 87.343 nieuwe bestellers gekentekend.

Dat brengt het totaal aantal bedrijfswagens dat in de eerste acht maanden van dit jaar in de Europese Unie is geregistreerd op 838.608 stuks. Dat zijn er 22,3 procent minder dan de 1.079.877 exemplaren die in dezelfde periode van 2021 een kenteken ontvingen.

Volgens de cijfers van ACEA zijn er in augustus in Nederland 3.772 bedrijfswagens (tot 3,5 ton) geregistreerd, 4,5 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Kijken we naar de eerste acht maanden van 2022, dan blijft de registratie van bedrijfswagens in Nederland met 39.526 stuks een kleine 18 procent achter bij vorig jaar.