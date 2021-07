Europese EV-verkoop ruim verdubbeld in eerste halfjaar

De EV wint opnieuw terrein in Europa. In de 26 EU-landen stegen de registraties van batterij-elektrische auto's in het eerste halfjaar met 129,6 procent ten opzichte van 2020. Ook de registraties van plug-in hybrides en hybrides maakten een sterke stijging door, wat betekent dat het marktaandeel van auto's met een benzine- of dieselmotor zonder elektrische assistentie verder slinkt.

Het gaat weer de goede kant op met de autoverkoop in Europa. Na het afgelopen rampjaar zijn de ronkende cijfers niet zo heel gek, maar bij iedere aandrijfvorm nam de vraag toe in het tweede kwartaal van dit jaar. De batterij-elektrische auto maakte een harde stijging door ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020: 231,6 procent. De afgelopen drie maanden werden in de EU 210.298 BEV's op kenteken gezet, goed voor een marktaandeel van 7,5 procent. De verkoop van plug-in hybrides steeg met 255,8 procent in dezelfde periode echter nóg harder, naar 235.730 exemplaren. Dat aantal is goed voor een marktaandeel van 8,4 procent. Overigens ligt het aandeel EV's in de rijkere landen beduidend hoger.

De reguliere hybrides wisten echter een groter marktaandeel weg te snoepen van 19,3 procent in het tweede kwartaal. Het aantal verkochte hybrides steeg namelijk met 213,5 procent tot 541.162 exemplaren. Daarmee zitten de hybrides bijna op hetzelfde niveau als diesel, dat dankzij een lichte stijging van 7,8 procent tot 571.001 exemplaren nog overeind weet te blijven met een marktaandeel van 20,4 procent. Benzineauto's zonder elektrische assistentie hebben met 41,8 procent nog steeds het grootste deel van de taart in het tweede kwartaal van 2021, maar vorig jaar was dat marktaandeel nog 51,9 procent in dezelfde periode. Het overige marktaandeel is voor auto's op aardgas (0,5 procent) en voor 'overige aandrijfvormen' (2,1 procent).

Het eerste halfjaar

Over het eerste halfjaar bezien zijn de stijgingen ten opzichte van 2020 minder groot en is er bij diesel zelfs sprake van een daling van 8,5 procent in het aantal registraties. Met name in het tweede kwartaal hebben autofabrikanten dus goede zaken gedaan. Het aantal geregistreerde EV's steeg in het eerste halfjaar met 129,6 procent tot 356.469 exemplaren. De plug-in hybride is procentueel de hardste stijger met een toename van 214 procent in die periode. Het totale aantal komt daarmee op 445.900 exemplaren. De hybrides passeren de grens van het miljoen met 1.010.494 geregistreerde exemplaren, een stijging van 149,2 procent. Ondertussen noteert de benzinemotor een relatief schamele stijging van 0,8 procent tot 2.249.074 exemplaren.