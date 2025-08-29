Al (ongeveer) zo lang de auto bestaat, houdt Amerika er andere eisen op na dan Europa. Of ‘dan de rest van de wereld’, want zoals we eerder concludeerden wijken de Amerikaanse eisen verder af van elders geldende toelatingseisen dan de Europese. Dat heeft voor liefhebbers al heel wat moois opgeleverd, want Amerikaanse auto’s zijn met hun (vaak) rode knipperlichten achter, oranje en rode ‘side markers’ en soms zelfs oranjekleurige dagrijlichten duidelijk anders dan wat wij hier gewend zijn. Het levert echter ook een hoop gedoe en kosten op, omdat autofabrikanten vaak flinke aanpassingen moeten doorvoeren om een voor Europa bedoelde auto in de VS te mogen leveren of andersom. Dat gaat uiteraard wel wat verder dan alleen het optische, want ook op het gebied van (andere) veiligheidseisen en uitstoot varen de VS en de EU ieder een eigen koers.

Dat is dus altijd zo geweest, maar zou in de toekomst zomaar kunnen veranderen. Details daarover zijn er nog niet en we kunnen je dus ook niet vertellen hoe deze stap concreet vorm gaat krijgen, maar de eerste stap is gezet. Dat blijkt (bedankt Automotive News!) uit puntje 8 van het door het Witte Huis en Europese Commissie gepubliceerde ‘Joint Statement’ over de handelsdeal, die voor auto’s uit de EU in de VS overigens een importtarief van ‘slechts’ 15 procent betekent. Het zinnetje in kwestie luidt als volgt:

“With respect to automobiles, the United States and the European Union intend to accept and provide mutual recognition to each other’s standards.”

Of in het Nederlands: “Voor wat betreft auto’s zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie voornemens om elkaars normen te accepteren en wederzijds te erkennen”. Dat is, om het in de woorden van een bekende Amerikaan te zeggen, mogelijk “huge”. Het verlaagt indien goed uitgevoerd immers fors de drempel voor een autobouwer om een bepaald merk of model toch ook maar aan de andere kant van de oceaan aan te bieden, nog los van de sterke vereenvoudiging voor ‘grijze import’. Iets om in de gaten te houden dus, deze intentie!

Nu al

Overigens zijn er nu ook al landen en gebieden die zowel de Amerikaanse als de Europese veiligheidseisen accepteren. Dit is bijvoorbeeld in het Midden-Oosten en Mexico het geval, maar het zou wel raar zijn als de bedenkers van beide eisenpakketten simpelweg elkaars standaarden accepteren en er dus in feite twee eisenpakketten op na houden. Logischer zou het gevoelsmatig zijn om samen een nieuw, universeel eisenpakket te ontwikkelen. Ook zou je de intentie kunnen toepassen op een wat abstracter niveau, bijvoorbeeld door elkaars test- en meetresultaten te erkennen. Zoals gezegd is het echter nog te vroeg om daar een concrete voorspelling over te doen.