Europese autoverkopen weer in de lift

In Europa zijn in november meer auto's verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aantal registraties steeg vorig maand met 4,9 procent tot bijna 1,2 miljoen auto's, meldt de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA.

Dat de autoverkopen stegen, komt vooral doordat november 2018 een erg slechte maand voor de autoverkoop was. Toen werden veel minder auto's op kenteken gezet omdat kort daarvoor strengere emissietests waren ingevoerd. Gemeten over de maanden januari tot en met november ligt de autoverkoop bijna op het niveau van 2018. In totaal zijn er de voorbije elf maanden iets meer dan 14,5 miljoen auto's verkocht in de Europese Unie en leden van de Europese Vrijhandelsassociatie, 0,3 procent minder dan vorig jaar.

In bijna alle grote automarkten, namelijk Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk, was er in november sprake van groei. Alleen in het Verenigd Koninkrijk was sprake van een afname van 1,3 procent.