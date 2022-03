Europese autoverkopen op dieptepunt in februari

Het chiptekort en logistieke problemen blijven hun stempel drukken op de Europese autoverkopen. Uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA blijkt dat het aantal nieuwe auto's dat in februari op kenteken is gezet met bijna 7 procent daalde ten opzichte van vorig jaar. Volkswagen blijft marktleider, gevolgd door Toyota en Peugeot.

In totaal werden in de Europese Unie vorige maand 719.465 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is 6,7 procent minder dan vorig jaar en tevens de slechtste februarimaand die ACEA ooit registreerde. De tegenvallende verkopen zijn vooral het gevolg van het nog immer voortdurende chiptekort en aanverwante logistieke problemen. Daardoor worden minder auto's geproduceerd dan eigenlijk de bedoeling is. Fabrikanten ondervinden momenteel ook gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar in februari speelde dat nog niet.

De vier grootste markten in Europa laten een wisselend resultaat zien. In Italië en Frankrijk is de verkoopdaling met respectievelijk -22,6 en -13 procent het grootst. Aan de andere kant groeide de verkoop in Spanje en Duitsland juist met 6,6 en 3,2 procent. Ook Nederland zat in de plus: hier werden de afgelopen maand 6 procent meer auto's verkocht dan in februari 2021.

Van alle merken blijft Volkswagen marktleider, maar het merk moet wel 1,1 procent aan marktaandeel inleveren en komt uit op een marktaandeel van 10,2 procent. Toyota nam in februari een grotere hap. De Japanners hadden in februari 2021 6,1 procent van de markt in handen, nu is dat 6,7 procent. Peugeot komt op dat vlak op de derde plaats terecht met een marktaandeel van 6,5 procent. De Fransen moesten alleen wel 1,6 procent marktaandeel inleveren. Qua concerns staat de Volkswagen Group op 1 met 24,5 procent marktaandeel, gevolgd door Stellantis (21,1 procent) en Groupe Renault (9,6 procent).

Een ander opvallend gegeven, zeker gezien de huidige oorlog in Oekraïne, is dat de Europese verkoop van Lada in februari met 47,9 procent groeide tot 142 exemplaren. Deze maand krijgt het Russische merk, dat onder de vlag van Renault valt, naar verwachting grote klappen.