Europese autoverkopen in maart gehalveerd

In maart zijn in Europa 55,1 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte de Europese branchevereniging ACEA vrijdag bekend. In het eerste kwartaal van dit jaar is een terugval van ruim 25 procent gemeten.

In het eerste kwartaal werden in Europa 567.308 nieuwe personenwagens op kenteken gezet. Vorig jaar waren dat er nog ruim 1,64 miljoen. Volgens de brancheorganisatie lag een terugval in de verkoop al in de lijn der verwachting. In de tweede helft van maart was het merendeel van de autodealers in de Europese Unie door de uitbraak van het coronavirus namelijk noodgedwongen gesloten.

De grootste terugval in verkopen werd genoteerd in Italië. Daar werd een afname van ruim 86 procent tot 28,326 auto's genoteerd. Italië wordt op de voet gevolgd door Frankrijk, waar een terugval van 72 procent werd gemeten. In Nederland zijn de afgelopen maand 23,4 procent minder auto’s (in totaal 29.496) op kenteken gezet in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.