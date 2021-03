Europese autoverkoop ook in februari in de min

Je had vooraf op je vingers kunnen uittellen dat de Europese autoverkoop ook in februari weer een flinke duikvlucht zou maken. De European Automobile Manufacturers Association (ACEA) geeft nu cijfers vrij waaruit blijkt dat er afgelopen maand wederom minder nieuwe personenauto's zijn verkocht dan vorig jaar.

In de Europese Unie werden in februari 771.486 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat klinkt als een behoorlijke vloot en feitelijk gezien is dat het natuurlijk ook. Wel zijn het er 19,3 procent minder dan de 956.430 exemplaren die in dezelfde maand vorig jaar in de Europese Unie op kenteken werden gezet.

In nagenoeg alle EU-landen viel de verkoop van nieuwe personenauto's ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar lager uit, al noteerden Ierland en Zweden plusjes van respectievelijk 4,9 en 5,3 procent. In Litouwen (-47,8 procent), Denemarken (-33,9 procent), Portugal (-59 procent) en Spanje (-38,4 procent) vielen de hardste klappen. Ook in Duitsland (-19 procent), Frankrijk (-20,9 procent) en België (-21,9 procent) heeft de automarkt duidelijk betere tijden gekend.

De Volkswagen Group zag zijn verkopen in februari met 17,4 procent dalen. Ook Stellantis had met een verkoopdaling van -21,7 geen beste maand. Groupe Renault werd nog harder getroffen (-27,9 procent), hetzelfde geldt voor Jaguar Land Rover (-30,4 procent), Mitsubishi (-58,3 procent) en Honda (-43 procent). Daimler zag zijn verkopen in februari met 19,3 procent dalen, Toyota en Lexus met 11,4 procent en Groupe Hyundai (Hyundai en Kia) noteerde een verkoopdaling van 18,7 procent achter z'n naam. Bij de BMW Group bleef de schade met een daling van 9,1 procent nog enigszins beperkt, evenals bij Volvo (-2,6 procent). Nissan en Mazda verkochten in februari respectievelijk 36,5 en 22,4 procent minder personenauto's in de Europese Unie.

Ook in januari viel de autoverkoop in de Europese Unie fors lager uit dan in diezelfde maand van 2020. Over de eerste twee maanden van dit jaar gerekend valt de verkoopteller van nieuwe personenauto's 21,7 procent lager uit dan in diezelfde periode vorig jaar.