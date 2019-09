‘Europa nog lang niet klaar voor massale EV-overstap’

Op de autobeurs in Frankfurt heeft de European Automobile Manufacturers Association (ACEA) haar jaarverslag gepresenteerd. Daarin komt een belangrijk aandachtspunt naar voren: Europa is nog niet klaar voor de massale overstap van auto’s op fossiele brandstoffen naar volledig elektrische auto’s.

Volgens de organisatie, die je zou kunnen zien als een Rai Vereniging voor heel Europa, is het de hoogste tijd voor een radicaal plan van aanpak. Daarbij moet de focus op twee punten liggen: een belangrijke uitbreiding van de laadinfrastructuur en de prikkelende stimulans voor Europeanen om een elektrische auto te kopen. Om de ambitieuze CO2-doelstellingen voor 2025 en 2030 te halen moet de verkoop van emissieloze-auto’s snel aantrekken.

Uit onderzoek blijkt dat Europa vorig jaar 145.000 bruikbare oplaadpunten telde. Hoewel dit een verdrievoudiging is ten opzichte van vijf jaar eerder, is het nog maar een peulenschil in vergelijking met de beoogde 2,8 miljoen laadpunten voor 2030. De ACEA komt met deze jaarlijkse verslagen om fabrikanten en regeringen achter de broek aan te zitten, in de aanloop naar de tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie in 2022.

Hoewel de elektrische auto in ons land redelijk is ingeburgerd, blijkt dat elders in Europa nog niet het geval te zijn. In alle EU-lidstaten waar EV’s slechts goed zijn voor minder dan 1 procent van de autoverkopen, ligt het BBP per inwoner onder de € 29.000. Dat betreft niet alleen landen in Midden- en Oost-Europa, maar ook Griekenland en Italië . De ACEA stelt dan ook dat er gekeken moet worden naar oplossingen om elektrische auto’s aan de 'gewone man' te krijgen.