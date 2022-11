'Europa importeert 800.000 Chinese auto's in 2025'

Europa is hard op weg om op jaarbasis een enorme importeur van in China gebouwde auto's te worden. Dat verwacht marktonderzoeker PwC. Europa zou mede daardoor tegen 2025 meer auto's importeren dan exporteren.

De nieuwe Chinese automerken schieten als paddenstoelen uit de grond en steeds meer ervan komen ook onze kant op. Denk aan spelers als Nio en BYD, die toch behoorlijk serieus, ambitieus en kansrijk overkomen. Gaat het de Chinezen nu dan echt lukken om een grote speler in de Europese automarkt te worden? Het lijkt erop van wel. PwC verwacht dat het aantal in China gebouwde auto's dat naar Europa komt in 2025 al op 800.000 stuks ligt op jaarbasis, meldt Autonews. Het zou volgens de onderzoekers zelfs bijdragen aan een andere status voor Europa in de auto-industrie. Ons continent wordt mede daardoor namelijk een grotere importeur dan exporteur van auto's. Er zouden in 2025 221.000 meer auto's worden geïmporteerd dan geëxporteerd.

Overigens komt de Chinese groei niet alleen van Chinese merken af. PwC meldt namelijk dat van de genoemde 800.000 auto's zo'n 330.000 stuks door westerse merken in China gebouwd zijn. PwC stelt dat Europese merken hun productie alsmaar meer naar China zullen verplaatsen en we dus via een Chinese omweg 'westerse' auto's hier op de weg krijgen. PwC noemt concreet merken als Tesla, BMW en de Renault Group. Volgens PwC kan China zo snel een stevige vinger in de Europese pap krijgen omdat het in razend tempo expertise heeft verworven op het gebied van elektrische auto's. Dat productie in China goedkoper is dan hier in Europa, speelt ongetwijfeld ook mee.