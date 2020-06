Euro NCAP komt met mobiele app voor hulpdiensten

Autofabrikanten hebben zogenoemde Rescue Sheets en handleidingen beschikbaar die door hulpdiensten gebruikt kunnen worden nadat ze gearriveerd zijn bij een ongeluk waarbij een auto is betrokken. Euro NCAP heeft samen met The International Association of Fire & Rescue Services (CTIF) al deze documenten bij fabrikanten opgevraagd en ze ondergebracht in één mobiele applicatie: Euro Rescue. De applicatie is gratis te downloaden en is op toestellen met zowel Android als iOS besturingssysteem te gebruiken. De telefoonapplicatie is ook offline inzetbaar.

Een Rescue Sheet is een volgens vaste richtlijnen opgestelde samenvatting waarop alle cruciale informatie staat die hulpdiensten nodig hebben om bijvoorbeeld klem zittende inzittenden zo snel en veilig mogelijk uit een auto te kunnen verwijderen. In het document wordt onder meer helder aangegeven waar de accu, het batterijpakket of de hoogspanningskabels zich bevinden. Vooralsnog is de applicatie te gebruiken in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Euro NCAP belooft dat vanaf 2023 alle Europese talen in de app zijn verwerkt. In Australië komt een vergelijkbare applicatie, ANCAP Recue genaamd. Waarschijnlijk krijgen andere afdelingen van NCAP, denk aan Latin NCAP en Asean NCAP op een later moment ook de beschikking over een dergelijk stukje slimme software.