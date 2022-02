Er zijn in 2021 60.000 leaseauto's bij gekomen

In 2020 groeide de Nederlandse leasesector met slechts een kleine 1,5 procent, maar in het tweede door corona geteisterde jaar groeide het Nederlandse autoleasepark aanmerkelijk harder. Met ruim 60.000 voertuigen, om precies te zijn. Een stijging van 5,2 procent ten opzichte van vorig jaar. Van alle in 2021 in Nederland nieuw geleverde auto's is 39 procent particulier gekocht en wordt 61 procent geleaset, meldt VNA.

Het Nederlandse autoleasepark bestaat uit zakelijk geleasede personenauto's en bestelwagens, maar ook uit private-leaseauto's. Het aantal via een zakelijke leaseconstructie gereden auto's nam in 2021 met 3,7 procent toe tot 751.400 voertuigen. Grofweg 25 procent van alle zakelijke leaseauto's heeft een stekker.

Grotere procentuele groei nemen we waar in de private-leasehoek. Vorig jaar nam het aantal private lease-auto's in Nederland met 7,8 procent toe tot 231.000 stuks. Om de groei van de private leasemarkt in perspectief te zetten: ten opzichte van 2016 waren er eind 2021 in Nederland maar liefst bijna vier keer zoveel 'private leaseauto's'. VNA neemt daarbij een opvallende verschuiving waar van A-segmenters naar compacte gezinswagens die al dan niet voorzien zijn van een stekker. Ongeveer 1 op de 13 private leaseauto's heeft een stekker, een kleine 8 procent dus. Dat levert een interessant weetje op. Volgens VNA is namelijk meer dan de helft (54 procent) van de elektrische personenauto's in Nederland een leaseauto.

Het zal je ongetwijfeld niet verbazen dat ook de vraag naar bestelwagens in de leasemarkt is gegroeid. Het lease-bestelwagenpark groeide in 2021 met maar liefst 8,1 procent tot 222.600 voertuigen. Onderaan de streep rijdt nu 22 procent van alle bestelwagens in het Nederlandse wagenpark rond via een leaseconstructie.