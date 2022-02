De bus in kwestie is de Next Generation Delivery Vehicle (NGDV) van Oshkosh Defense. Dit is een speciaal voor USPS ontworpen besteller met handigheidjes als een stuur aan de rechterkant, schuifdeuren en stahoogte. Het is de opvolger van de Grumman LLV, die zijn naam Long Life Vehicle eer aandoet door al sinds 1987 in gebruik te zijn.

Ten opzichte van die LLV zou de verbruikswinst echter minimaal zijn, vernemen we via Reuters van de EPA. De NGDV komt er weliswaar ook in een elektrische variant, maar in beginsel zal het gros van de bussen gewoon door een benzinemotor van Ford worden aangedreven. De milieuwaakhond stelt dat die versie in de praktijk een verbruik van 8,6 ‘MPG’ zullen halen, ofwel 1 op 3,7. Een opvallend klein verschil met de aloude Grumman, die het volgens dezelfde gegevens tot 1 op 3,5 schopt. Voor een personenauto zijn dit uiteraard bizarre cijfers, maar voor een benzine-bus die van brievenbus naar brievenbus rijdt lijkt het nog niet eens zo gek.

In vergelijking met de LLV is de NGDV is groter en met onder meer airco ook luxueuzer. De zeer beperkte verbruikswinst strookt echter niet zo lekker met Bidens ambities om de vloot van de overheid, waarvan de bussen van het nationale postbedrijf een belangrijk onderdeel zijn, in rap tempo te elektrificeren.

De regering heeft USPS daarom op het hart gedrukt om nog eens goed te kijken naar de aanbesteding, waarmee over de komende 10 jaar 6 miljard dollar en tot zo’n 165.000 voertuigen zijn gemoeid. Elektrische bussen zouden stevig de voorkeur verdienen en een enorme milieuwinst opleveren.

USPS stelt in een reactie begrip te hebben voor de oproep, maar benadrukt tegelijkertijd dat het een zelfstandig orgaan is. Volgens het postbedrijf is een vloot van compleet elektrische bussen op dit moment simpelweg niet financieel te verantwoorden. Wel kunnen de bussen in de toekomst naar elektrisch worden omgebouwd, zelfs als ze hun leven begonnen met een brandstofmotor aan boord.