Enorme laadinfrastructuur nodig voor elektrische bestelauto's'

Alleen al voor de Amsterdamse wens om in 2025 emissievrije stadslogistiek te hebben, zijn 17.000 laadpalen nodig in andere gemeenten. Voor andere grote steden die emissievrije logistiek ambiëren, geldt uiteraard iets soortgelijks.

Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en TNO, die hun bevindingen uitgebreid uit de doeken doen op BNR. De onderzoekers stellen dat er eigenlijk geen excuus meer is voor ondernemers om niet op elektrische bestellers over te stappen, maar hebben het daarbij alleen over de financiële kant van de zaak.

De laadinfrastructuur blijkt namelijk wel degelijk een bezwaar. Het probleem ligt daarbij niet alleen in de grote steden zelf, maar vooral in de gemeenten daaromheen. Meer dan 90 procent van de bestelbusjes die in de beoogde zero-emissiezone van Amsterdam rijden, komt uit andere plaatsen. Juist in die plaatsen is dus laadinfrastructuur nodig, zodat de bewuste bedrijfsauto’s volgeladen en wel aan de werkdag kunnen beginnen. Alleen al voor Amsterdam zijn daarvoor volgens het onderzoek 17.000 laadpalen nodig in omliggende gemeenten. Maar liefst 12.000 daarvan moeten worden geplaatst in Volendam, Badhoevedorp en Almere, waar kennelijk het gros van de in Amsterdam werkende ondernemers vandaan komt.

Walther Ploos van Amstel, onderzoeker naar stadslogistiek bij de Hogeschool van Amsterdam, onderstreept op de nieuwszender dat gemeenten met ‘zero-emissie’-doelstellingen hiermee een grote last neerleggen bij hun buren, zeker omdat niet duidelijk is hoe het best kan worden omgegaan met openbare laadplekken. “Moeten plekken waar iedereen nu mag parkeren ‘dedicated’ laadplekken worden? En gaan we openbare ruimte waar energiemaatschappijen geld gaan verdienen zomaar gratis weggeven?”

Ook bij de bedrijven zelf wordt een last neergelegd, want een deel van de bestelauto’s moet op eigen terrein worden opgeladen. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar die is er volgens Ploos van Amstel ook. “We praten niet over een laadinfrastructuur die er over drie maanden moet liggen. Het doel is 2025, dus we hebben nog zes jaar”

Overigens kunnen we zelf nog wel wat bezwaren bedenken tegen elektrische bestelbussen, want het aanbod houdt momenteel niet over. Bovendien zijn de bestel-EV’s die er zijn vaak een stuk duurder dan hun diesel-equivalent en houdt de actieradius vaak niet over, al hoeft dat laatste niet voor elke beroepsgroep een bezwaar te zijn.