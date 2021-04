Elektrische Volkswagen ID5 betrapt

De ID-familie van Volkswagen wordt binnenkort uitgebreid met de ID5, een als sportiever alternatief van de ID4 in de markt gezette elektrische SUV. Het is die elektrische 'coupé-SUV' die nu weer in camouflagepak is opgedoken.

Onlangs stelde Volkswagen de ID6 aan de wereld voor, de langere en ruimere zevenzitsbroer van de ID4. De ID6 werd als ID6 Crozz en ID6 X in China gepresenteerd en komt in ieder geval in die twee hoedanigheden niet naar Europa, al valt niet uit te sluiten dat Volkswagen de elektrische zevenzitter op termijn wel naar Europa haalt. De ID5 is een tweede zustermodel van de ID4, een coupé-SUV die mogelijk wel direct na zijn introductie in ons deel van de wereld op de markt komt. Op deze verse set spionagefoto's is de elektrische ID5 vanuit alle hoeken te zien.

De ID5 moet je grofweg zien als wat bijvoorbeeld de GLE Coupé van Mercedes-Benz tot de GLE is. In principe dezelfde auto, maar dan met een sterker aflopende daklijn dan het origineel. Het ingepakte testexemplaar op deze foto's heeft net als het eind vorig jaar betrapte testmodel een bijzonder stickertje op zijn neus. De plakkers lijken enigszins de suggestie te moeten wekken dat hier een elektrische BMW of misschien wel een elektrische Kia rondgaat, al verraadt de auto met nagenoeg alle andere designelementen dat -ie afkomstig is uit de koker van Volkswagen.

Reken op de komst van aandrijflijnen die we al kennen van de ID4, al is het goed mogelijk dat de 170 pk sterke basisversie aan de neus van de ID5 voorbijgaat. Binnenkort trekt Volkswagen het doek van de ID4 GTX, een krachtigere en sportievere ID4 met waarschijnlijk een 306 pk sterke aandrijflijn. Het GTX-label, in feite het GTI-label voor Volkswagen's elektrische modellen, vindt natuurlijk ook zijn weg naar de elektrische ID5.