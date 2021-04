Volkswagen ID4 GTX bevestigd

GTI is van oudsher dé Volkswagen hot-hatch, GTE is een sportieve plug-inhybride en nu is daar dan GTX, een vergelijkbaar label voor elektrische modellen uit de ID-serie. Het vermoeden dat dit ging gebeuren was er al in 2019, maar nu is pas definitief duidelijk dat Volkswagen deze weg gaat bewandelen.

De eerste auto die het GTX-label krijgt, is de ID4. Dat is enigszins opmerkelijk, aangezien de kleinere en lichtere ID3 van nature meer geschikt lijkt voor een sportieve versie. De marketeers van Volkswagen hebben echter ongetwijfeld bedacht dat de ruimere en wereldwijd interessantere cross-over een betere kandidaat is.

306 pk

De ‘X’ laat zich hier ook lezen als ‘vierwielaandrijving’, want de ID4 GTX krijgt twee elektromotoren mee en is daarmee het eerste ID-model met vierwielaandrijving. Hoewel Volkswagen dat officieel nog niet bevestigt, wijst alles erop dat de ID4 GTX straks over 306 pk beschikt. Een variant met dat vermogen werd al aangekondigd voordat we de ID4 zonder camouflage konden bekijken, zij het toen nog zonder de toevoeging GTX. Als dit inderdaad dezelfde auto is, krijgt de GTX de beschikking over een accupakket van 82 kWh. Interessant is ook dat deze tweemotorige versie 1.400 kg mag trekken.

De Volkswagen ID4 GTX wordt op 28 april onthuld.