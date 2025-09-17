Het is geen geheim dat Volkswagen werkt aan een nieuw ‘electric first’-platform, de SSP-basis. Wel verrassend is dat de eerste Volkswagen op dat platform naar verluidt een elektrische Volkswagen ID Touareg wordt, een grote SUV dus.

Over die elektrische ID Touareg horen we nu voor het eerst dankzij Automobilwoche. Dat Duitse medium (mooie naam trouwens) weet te melden dat er ergens rond 2029 een elektrische opvolger komt voor de grote Touareg, een auto die dan volgens het nieuwe namenbeleid logischerwijs ID Touareg zou moeten heten. Deze Touareg wordt nu genoemd als de eerste Volkswagen op het nieuwe SSP-platform. Dat is niet omdat hij eerder komt, maar omdat de elektrische ID Golf en diens hoogpotige broertje zijn uitgesteld tot (waarschijnlijk) 2030.

De elektrische Touareg staat straks uiteraard niet helemaal op zichzelf, maar deelt zijn basis ook niet met de Porsche Cayenne. Dat is een trendbreuk met eerdere Touaregs, maar Porsches elektrische Cayenne staat straks ‘gewoon’ op de PPE-basis die ook voor de elektrische Macan en Audi Q6 wordt gebruikt. De Touareg krijgt wel Amerikaanse broertjes, want Volkswagens Amerikaanse dochtermerk Scout gaat op dezelfde basis naar verluidt een eigen SUV bouwen. Die wordt dan voor de Amerikaanse markt, de Touareg vermoedelijk voor de rest van de wereld. Anders dan je wellicht zou verwachten is de huidige Touareg ook al niet leverbaar in Noord-Amerika. Zij hebben daar de Atlas, een nog wat grotere doch minder hoog gepositioneerde SUV die in China Teramont heet.

Het SSP-platform is een elektrische basis, maar laat wel ruimte voor zogenaamde range extenders. Ook als de aandrijving van de wielen technisch gesproken altijd elektrisch verloopt, kan de stroom voor die aandrijving dus eventueel worden opgewekt door een (kleine) verbrandingsmotor.