Volkswagen Touareg tot wel €10.000 goedkoper in laatste levensfase

In de afprijsbak

8
Volkswagen Touareg
Lars Krijgsman

De Volkswagen Touareg staat op het punt de Europese en dus ook Nederlandse markt vaarwel te kussen. Voordat het over en uit is, verlaagt Volkswagen de prijzen van zijn grote SUV. En daarbij gaat het niet zachtzinnig te werk.

De Volkswagen Touareg heeft geen lang leven meer. Althans, niet in Europa. De huidige generatie van het Volkswagen-neefje van de Porsche Cayenne, Audi Q7 en Bentley Bentayga stamt uit 2018 en staat op het punt de Europese markt te verlaten. In november gingen de prijzen van de sterkste Touareg omhoog. Dat compenseert het merk nu door de prijzen van alle versies van de Volkswagen Touareg flink te verlagen.

De Volkswagen Touareg is er in Nederland enkel als plug-in hybride. De Touareg Elegance 3.0 TSI eHybrid met een systeemvermogen van 381 pk wordt €5.000 goedkoper en mag nu vanaf €84.990 mee naar huis. De Touareg R 3.0 TSI eHybrid met een systeemvermogen van 462 pk staat nu voor €94.990 in de orderboeken en is daarmee maar liefst €10.000 goedkoper dan voorheen. Topversie Volkswagen Touareg R Edition 3.0 TSI eHybrid - ook 462 pk sterk - kost nu €99.990 en is daarmee ook 10 mille minder duur dan voorheen. Om de Touareg-verkopen nog extra aan te jagen, introduceert Volkswagen ook nog eens een extra inruilpremie van €4.000. Heb je iets acceptabels in te ruilen, dan krijg je dus nóg eens 4 mille korting.

Tot medio maart is de afgeprijsde Volkswagen Touareg nog te bestellen. Een nieuwe Touareg met verbrandingsmotoren komt er mogelijk niet. Een elektrische Touareg die mogelijk ID Touareg gaat heten, komt er wél.

Volkswagen Touareg

