Vanaf 2029 moest er een nieuwe, elektrische Volkswagen Golf van de band gaan lopen in Wolfsburg. Of dat jaartal wordt gehaald is echter nog maar de vraag, want de productiestart van het nieuwe model is naar verluidt met negen maanden uitgesteld.

Volkswagen is stevig aan het schuiven met z’n productielocaties. Zo wordt de productie van de huidige Golf en Golf Variant in 2027 compleet naar Mexico verplaatst, zodat in thuisbasis Wolfsburg alle ruimte ontstaat voor de productie van elektrische modellen. Daarbij gaat het dan in eerste instantie om de ID3, maar op termijn moet hier een elektrische Golf op een nieuwe technische basis van de band gaan rollen. Die ID Golf belooft wat conventioneler te zijn dan de ID3, wordt wellicht ook voordeliger en past met die insteek en zijn nieuwe, deels traditionele naam in een traditie die al eerder door de ID Polo en ID Cross zal worden gestart.

De Wolfsburgse productie van de ID Golf zou in 2029 van start gaan, maar volgens Bloomberg loopt het allemaal vertraging op. Anonieme bronnen zouden aan het persbureau hebben laten weten dat het klaarmaken van de fabriek om budgetredenen wordt uigesteld, zodat de productiestart van de toekomstige elektrische Golf met negen maanden zou worden vertraagd. De tegenvallers zouden ook gevolgen hebben voor de lancering van het hoogpotige alternatief van deze auto, dat tegelijkertijd het elektrische equivalent wordt van de T-Roc.