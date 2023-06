Elektrische Volkswagen Beetle duikt op als lid van ID-familie

Volkswagen kondigt vol trots aan dat enkele leden van de elektrische ID-familie in de film Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie zullen verschijnen. De elektrische Volkswagen Beetle kennen we alleen nog niet.

Volkswagen werpt even de schijnwerpers op de ID Buzz, ID4 en ID7, die binnenkort hun filmdebuut maken in Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie. Leuk, maar daar zouden we normaal gesproken niet per se bij stilstaan. Hoofdpersonage Ladybug rijdt echter, hoe kan het ook anders met zo'n naam, in een elektrische Volkswagen Beetle. Op bovenstaande foto zie je haar trots naast haar opvallende vervoersmiddel staan. Dat kennen we natuurlijk nog niet.

De tweede generatie van de moderne Kever, de Volkswagen Beetle, ging in 2019 uit productie. Van een opvolger is tot op heden geen sprake geweest. Begin 2020 zwaaide Volkswagen nota bene zelf de Kever 'voor de laatste keer' uit. Waarschijnlijk hoeven we dus niet al teveel te verwachten van deze ook niet heel productierijp gelijnde Beetle, maar zeg nooit nooit.

Wat vind jij, zou Volkswagen er goed aan doen om de Beetle nieuw leven in te blazen als elektrisch model?