Wij houden van gratis. En dus ook van gratis energie. Maak kennis met de kleine elektrische stadsauto van Nissan die dankzij een flink uitschuifbaar zonnepaneel minder afhankelijk is van het stroomnet. Dit is de Nissan Sakura met Ao-Solar Extender.

Tijdens de Japan Mobility Show maken we later deze maand kennis met de vernieuwde Nissan Ariya. Dat is niet het enige nieuws dat Nissan meebrengt naar die autobeurs. Het parkeert er ook deze Sakura met Ao-Solar Extender, een kleine elektrische stadsauto met een flink uitschuifbaar zonnepaneel. De Sakura zelf is niet nieuw. De elektrische kei-car werd al in 2022 gepresenteerd en is in Japan al jaren te koop. Daar heeft de Sakura zelfs een zustermodel van Mitsubishi dat EK X EV heet.

Op het dak van de auto zit wat de Japanners de Ao-Solar Extender noemen. Dat is een zonnepaneel met een flink uitschuifpaar deel. Nissan zegt met een dergelijk systeem EV-rijders minder afhankelijk te willen maken van het stroomnet. Volgens de techneuten van Nissan moet een Sakura met Ao-Solar Extender onder optimale omstandigheden jaarlijks tot 3.000 kilometer stroom kunnen opwekken zonder stekkeren.

Het zonnepaneel is in staat de kleine batterij van de Sakura tijdens het rijden op te laden, maar doet uiteraard ook zijn werk als de auto geparkeerd staat. In dat geval schuift een tweede paneel met zonnecellen naar buiten. Volgens Nissan kun je dan met een laadvermogen tot 500 Watt laden. Een mooie bijkomstigheid: het extra paneel schuift naar voren en creëert zo schaduw voor de voorruit. Dat moet het opwarmen van het interieur iets terugdringen, met als gevolg dat je stroom bespaart door de airco niet of minder te hoeven gebruiken, zo zegt Nissan.

Het blijft niet bij een showauto, Nissan zegt het systeem daadwerkelijk op de markt te gaan brengen. De naam Ao-Solar is volgens Nissan een combinatie van het Japanse woord 'aozora' - dat blauwe lucht betekent - en het Engelse woord 'solar'. Creatief hoor.

Sakura

De Nissan Sakura is een 3,4 meter korte en geheel volgens kei-afmetingen smalle en relatief hoge stadsauto. Hij heeft een elektromotor van 64 pk en een 20-kWh lithium-ionaccu. Die combinatie moet goed zijn voor een WLTC-bereik van 180 kilometer. Nissan scoort er behoorlijk goed mee: de Sakura was van 2022 tot en met 2024 de populairste nieuwe elektrische auto in Japan.