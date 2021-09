Elektrische Mazda CX-30 EV: tot 450 kilometer elektrisch

Eerder dit jaar liet Mazda in China de CX-30 EV zien. Mazda gaf daarbij geen informatie over de techniek van de auto vrij en dat zorgde voor de nodige verwarring. In Europa levert Mazda namelijk geen elektrische CX-30, al heeft het met de MX-30 wel een elektrische auto op basis van de CX-30 op de menukaart staan. We hebben nu meer gegevens over de CX-30 EV en dat schept iets meer duidelijkheid.

De CX-30 EV is een door samenwerkingsverband Changan Mazda in China te bouwen en te verkopen model. De CX-30 EV is 4,41 meter lang en heeft een wielbasis van 2,67 meter. Zowel de CX-30 als de in China niet leverbare MX-30 hebben 2,66 meter tussen de voor- en achteras en zijn grofweg ook 4,4 meter lang. Daarmee lijkt ook de CX-30 EV toch gewoon gebaseerd op de CX-30, al zorgt de door de plaatsing van het accupakket zichtbaar dikke onderkant van de auto voor optisch wellicht vreemde verhoudingen. Het interieur van de CX-30 EV is een-op-een afkomstig uit de CX-30, al krijgt de elektrische CX-30 EV een digitaal instrumentarium.

Wat techniek betreft, lijkt de CX-30 echter geenszins op de MX-30. De elektrische versie van de MX-30, hij is er in Japan ook als mild-hybride, heeft een 143 pk sterke elektromotor en een 35,5 kWh groot accupakket. De MX-30 EV heeft echter een 218 pk en 300 Nm sterke elektromotor en een veel grotere 61,1 kWh metende accu. Aan een DC-lader kun je een leeg pakket in 55 minuten tot 80 procent van zijn kunnen voljagen met stroom. Changan Mazda spreekt van een bereik van 450 kilometer volgens de Chinese CLTC-cyclus terwijl de MX-30 volgens de WLTP-methode, die iets nauwkeuriger is, 200 kilometer ver komt.

De CX-30 EV komt niet naar Europa. In China heeft de Mazda CX-30 EV een vanafprijs van omgerekend €21.180. De meest luxueuze uitvoering wisselt er vanaf omgerekend €27.750 van eigenaar.