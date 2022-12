Elektrische Maserati GranTurismo komt 450 km ver

De aanstaande elektrische Maserati GranTurismo Folgore komt tot 450 km ver volgens de WLTP-cyclus. Dat schrijft het Britse Autocar op basis van bronnen bij Maserati. Om tot die waarde te komen, maakt de auto gebruik van een accupakket met een netto-capaciteit van 83 kWh, dat dankzij 800V-boordspanning met tot 270 kW vol te laden is bij een snellader. De auto komt in de tweede helft van 2023 op de markt, kort na de versies met Maserati's Nettuno geheten V6. Die krijgen een 490 (als Modena) of 550 pk (als Trofeo) sterke benzinemotor in hun lange neuzen en komen aanstaande lente op de markt.

Overigens is er nog een nieuwtje te melden over de GranTurismo: hij is altijd vierwielaangedreven, zo meldt de Britse tak van Top Gear. Op zich opmerkelijk, want de vorige GranTurismo – die met zijn atmosferische V8 overigens zwaarder was dan de nieuwe met geblazen V6 en dus vierwielaandrijving – was er alleen als achterwielaandrijver. Wie weemoedig terugdenkt aan dat vorige model doet er misschien wel beter aan om bij de volgende voor de elektrische Folgore te opteren. Maserati vertelt nu dat die namelijk een sound generator aan boord krijgt, die zowel vanbuiten als vanbinnen moet zorgen voor een geluid dat ergens tussen dat van elektromotoren en dat van de oude V8 in zit.

Wat de auto in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk kost de 761 pk sterke Folgore zo'n 50.000 pond meer dan de krachtigste benzineversie, al ligt die verhouding hier dankzij de bpm ongetwijfeld anders. We verwachten binnenkort de daadwerkelijke prijzen te kunnen melden.