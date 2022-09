Elektrische Maserati GranTurismo Folgore in vol ornaat

De splinternieuwe Maserati GranTurismo staat te popelen om het stokje over te nemen van de in 2019 afgezwaaide eerste GranTurismo. Op de beelden die we nu voorgeschoteld krijgen, is goed te zien dat het lijnenspel van de nieuwe GranTurismo behoorlijk traditioneel blijft. De basisvorm ziet er vertrouwd uit, maar kleinere led-achterlichten en scherpere, meer verticaal georiënteerde en eveneens wat kleinere koplampen bepalen voortaan het gezicht van de GranTurismo. Het is weer een opvallende verschijning, al zul je hem niet snel horen aan komen rijden.

Hier zien we namelijk de Maserati GranTurismo Folgore, waarbij 'Folgore' aangeeft dat het om een volledig elektrische auto gaat. Die aanduiding debuteerde bij de elektrische Maserati Grecale Folgore. Die komt volgend jaar op de markt, deze Maserati GranTurismo Folgore komt waarschijnlijk al iets eerder in 2023. In de video waarin Maserati hem (op de cockpit na) al uitgebreid laat zien, krijgen we direct wat specificaties voorgeschoteld. Die zijn indrukwekkend: de Maserati GranTurismo Folgore speert in 2,7 seconden van 0 naar 100 km/h en in 5 minuten laad je stroom voor 100 km aan actieradius bij. Het indrukwekkendst is echter de topsnelheid van 'meer dan 320 km/h'. Dat is voor een elektrische auto bijzonder snel. Wat de actieradius is, houdt Maserati nog even geheim. Ook krijgen we, zoals gezegd, het interieur nog even niet in zijn geheel te zien.

Wie geen zin heeft om zich geruisloos voort te bewegen in een GranTurismo, hoeft niet te treuren. Er komen namelijk ook weer benzinemotoren. Reken in ieder geval op de 3,0-liter Netuno-V6 die Maserati ook in de Grecale Trofeo en MC20 levert, al is het nog even afwachten hoeveel vermogen die mobiliseert in de GranTurismo. Waarschijnlijk laat de volledige onthulling niet lang meer op zich wachten.