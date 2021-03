Elektrische Kia EV6 vanbinnen én vanbuiten

Dít is de volledig elektrische Kia EV6, een splinternieuwe model dat voor Kia een zeer belangrijke is. De EV6 is de eerste Kia die op het volledig voor elektrische auto's ontwikkelde E-GMP-platform staat en daarnaast is het het eerste model van het merk waarop Kia's nieuwe designtaal is te zien.

De Kia EV6 beleeft deze maand nog in zijn geheel zijn publieksdebuut, maar Kia laat nu alvast het exterieur én het interieur van zijn nieuwe elektrische auto zien. De Kia EV6 belooft een zeer interessante EV te worden. De EV6 is de eerste volledig als elektrisch model ontwikkelde auto van Kia en is daarnaast ook nog eens op uiterst bijzondere wijze vormgegeven. Kia's nieuwe designfilosofie 'Opposites United' debuteert op deze elektrische EV6. Dat dat meer dan slechts een fraai klinkende term is, bewijst de elektrische EV6 van alle kanten.

Design

Ietwat kort door de bocht gezegd moet je de Kia EV6 zien als het broertje van de Hyundai Ioniq 5. Net als die elektrische Hyundai staat ook deze EV6 op een variant van het splinternieuwe en specifiek voor EV's bestemde E-GMP-platform. Er is nog een overeenkomst met de Ioniq 5, ook de EV6 heeft namelijk een erg uitgesproken vormgeving. De twee EV's verschillen optisch echter als dag en nacht van elkaar. Waar de Ioniq 5 is doorspekt met rechte lijnen, zijn in het design van de EV6 zowel hoekige als ronde vormen verwerkt. De EV6 heeft scherp gesneden koplampen met zowel eronder als erboven gesegmenteerde led-dagrijverlichting. Ertussen zit het nieuwe Kia-logo. Het Digital Tiger Face, noemt Kia het nieuwe front. Een evolutie van het Tiger Nose-front dat Kia de laatste jaren toepaste. Maar er is meer opvallends aan de EV6.

Zo heeft de elektrische Kia een aflopende daklijn die eindigt een achterspoiler met daaronder een opvallend vlak liggende achterruit. Dé optische attractie van de Kia EV6 is de verlichting aan de achterkant. Over de gehele breedte van de achterklep loopt een ledstrip die aan weerszijden overloopt in diagonale led-achterlichten, exemplaren die uit streepjes opgebouwd zijn. De achterlichten lopen optisch door tot de kunststof wielkastranden. De daadwerkelijke units lopen naar onderen toe ook nog eens over in de achteruitrijlichten, lichten die op hun beurt weer samen zijn gesmolten met een over de gehele breedte van de kont lopende chroomstrip. Origineel oogt het alleszins.

Interieur

Ook van het interieur van de EV6 heeft Kia werk gemaakt, al oogt de werkplek van de elektrische cross-over minder onconventioneel dan z'n buitenkant. Achter het eigenwijs vormgegeven tweespaaks stuurwiel zit een enorm display, een gebogen scherm waarin naast het digitale instrumentarium ook het infotainmentscherm is verwerkt. De middenconsole oogt vrij opgeruimd. Meer dan de ventilatieroosters, die optisch over de gehele breedte van het dashboard lopen, en een paneel met aanraakgevoelige knoppen met haptische feedback voor onder meer de klimaatregeling, vinden we er niet. In de middentunnel zitten uiteraard bekerhouders, maar ook een draaiknop om de gewenste rijrichting te kiezen, een inductielader en de startknop.

Techniek

Kia deelt nog geen technische specificaties van de elektrische EV6. Die volgen later deze maand als de auto in z'n geheel wordt gepresenteerd. De reeds genoemde Hyundai Ioniq 5 geeft wel een aardige indicatie van wat je van de Kia EV6 kunt verwachten, ook wat afmetingen betreft. De Ioniq 5 heeft een wielbasis van maar liefst drie meter en dat zal bij deze Kia EV6 nauwelijks anders zijn. Dat is werkelijk enorm. Ter vergelijking: Kia's grootste Europese SUV, de Sorento, heeft een wielbasis van 2,82 meter. Zelfs Kia's grootste SUV in de Amerikaanse showrooms, de 5 meter lange Kia Telluride heeft een wielbasis die met 2,9 meter maar liefst 10 centimeter kleiner is. We mikken er vooralsnog op dat de Kia EV6 grofweg 4,65 meter lang is en dat de bagageruimte een inhoud heeft van pak 'm beet 530 liter.

Kia levert de EV6 straks ongetwijfeld in diverse smaken. Net als de Hyundai Ioniq 5 is de Kia EV6 in de basis een achterwielaandrijver die ook vierwielaangedreven versies krijgt. De Ioniq 5 is beschikbaar met een 58 kWh en met een 72,6 kWh groot accupakket. Reken op vergelijkbare pakketten voor de EV6. De instap-Ioniq 5 heeft een 170 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de achteras en heeft de 58 kWh batterij. Combineer je dit accupakket met vierwielaandrijving, dan krijg je ook nog eens een 88 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de vooras die het systeemvermogen op 235 pk en 605 Nm brengt. De versies met het 72,6 kWh grote accupakket zijn sterker. De Ioniq 5 72,6 kWh met achterwielaandrijving is 218 pk en 350 Nm sterk, de vierwielaangedreven variant maar liefst 306 pk en 605 Nm. Die topversie zoemt al in zo'n 5 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Reken voor de Kia EV6, net als bij de Ioniq 5, op een actieradius van tot zo'n 480 kilometer.

Naamgeving

Modelnaam EV6 wijst er natuurlijk op dat Kia voor zijn op stapel staande elektrische modellen een nieuwe naamstrategie hanteert. Alle nieuwe EV's van het merk krijgen 'EV' in hun naam, gevolgd door een getal dat de plaatsing in het Kia-gamma aangeeft.

Later deze maand meer! Hier lees je meer over de technisch sterk aan deze Kia EV6 verwante Hyundai Ioniq 5.