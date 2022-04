Elektrische Honda HR-V: '510 kilometer bereik'

Honda brengt in 2023 een volledig elektrische versie van de HR-V op de markt. Hoewel we in Europa nog even op die elektrische Honda moeten wachten kan de Chinese consument binnenkort al in een vergelijkbaar model stappen. We heten welkom: de e:NP1 en de e:NS1.

Even terugspoelen naar 2021, het jaar waarin Honda in Sjanghai de SUV:e Prototype aan het publiek voorstelde. De SUV:e Prototype was een zeer concrete vooruitblik op een elektrische variant van de HR-V, al zou een daarvan afgeleide productieversie alleen in China en dus niet in Europa op de markt komen. Enkele maanden na de presentatie van dat studiemodel kon AutoWeek je al exclusief de eerste foto's van de productieversie laten zien: de e:NS1. Uiteindelijk trok Honda zelf een blik concept-cars open, een rits futuristische, maar ook concrete voorbodes. Daar zat niet alleen een vrolijk uitgedoste e:NS1 bij, maar ook de slechts op detailniveau afwijkende e:NP1. Honda slaat in China de orderboeken van zowel die e:NS1 als e:NP1 open, auto's die waarschijnlijk relevanter zijn dan je denkt.

De e-NS1 en e-NP1 zijn allebei elektrische afgeleiden van de Honda HR-V. Waarom er twee vrijwel identieke modellen zijn? Welnu: Honda heeft in China twee grote joint-ventures: GAC Honda en Dongfeng Honda. Het aanbod van die twee bedrijven bestaat voor een groot deel uit met elkaar overlappende modellen die slechts op detailniveau en wat naamgeving betreft van elkaar afwijken. De e-NS1 komt onder de paraplu van Dongfeng Honda, de e-NP1 komt in het aanbod van GAC Honda. Dit nieuwe elektrische tweetal is ook voor Europa interessant. Honda maakte immers onlangs bekend dat in in 2023 ook een elektrische versie van de HR-V naar Europa haalt. Honda liet al een eerste set foto's van die e:Ny1 Prototype gedoopte elektrische HR-V zien, een auto die vanbuiten nauwelijks anders wordt dan zijn Chinese broeders.

Technische specificaties van de elektrische variant van de HR-V die Honda naar Europa en dus ook naar Nederland haalt, zijn er nog niet. Ook wat het technische kunnen van de Chinese e:NP1 en e:NS1 betreft is Honda bepaald niet scheutig met informatie. Wel zegt Honda dat het tweetal op het e:N Architecture F staat, een basis die dus behoorlijk af lijkt te wijken van die van de HR-V. Honda spreekt al over een elektrische actieradius van 510 kilometer. Dat klinkt als te mooi om waar te zijn en feitelijk is het dat ook. Die 510 kilometer is namelijk vastgesteld volgens de niet erg secure Chinese CLTC-cyclus. Leuk optisch detail: Honda geeft zijn elektrische equivalenten van de HR-V geen conventioneel Honda-embleem op de bips, maar schrijft zijn merknaam voluit op de achterklep waardoor de achterlichten - in tegenstelling tot bij de reguliere HR-V - volledig met elkaar verbonden zijn.

Hoewel Honda zelf verder nog geen technische gegevens deelt, snorde AutoWeek vorig jaar samen met de patentfoto's van de e:NS1 ook de eerste specificaties van die auto op. Zo zou de elektrische Honda een 68,8 kWh accu krijgen en zou er niet alleen een versie met een 182 pk sterke elektromotor, maar ook een met een 204 pk sterke unit beschikbaar komen. De topsnelheid van beide versies lijkt op 150 km/h te liggen.

De e:NS1 en e:NP1 zijn in China de eerste van een reeks van 10 elektrische Honda's in de e-N-serie.