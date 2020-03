Elektrische Ford Transit op komst

Ford breidt zijn inspanningen op EV-gebied verder uit en kijkt daarbij niet alleen naar de personenauto's. De Ford Transit profiteert namelijk ook van de elektrische toekomstplannen van het merk. In Amerika kondigt Ford aan dat de Transit per 2022 ook als volledig elektrische versie leverbaar wordt. In grote lijnen is dat een productieversie van de Transit Smart Energy Concept van vorig jaar.

In het bijgevoegde teaserplaatje zien we in grote lijnen gewoon de huidige Transit. Verwacht dan ook geen compleet nieuwe generatie, maar ongetwijfeld zullen er wel diverse uiterlijke veranderingen zijn om te laten zien dat het om een nieuwe, elektrisch aangedreven versie gaat. Dat betekent dus ook dat de huidige generatie, die al zes jaar meedraait, nog een aardig tijdje verder gaat.

De specificaties houdt Ford nog onder de pet. Niet geheel verrassend, want het duurt ook nog een behoorlijke tijd voordat het zover is. De Smart Energy Concept kende een actieradius van zo'n 150 kilometer. Dat zal in de productieversie vast nog wel wat meer worden. Verder zegt Ford dat de elektrische Transit in de VS zal worden gebouwd en wordt er nog met geen woord gerept over andere markten dan de thuismarkt. Of de Transit met elektrokracht ook naar Europa komt, is dus nog niet zeker, maar dat verwachten we wel.