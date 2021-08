Elektrische Ford E-Transit komt naar Europa

Ford gaat met de E-Transit de strijd aan in het steeds drukkere volledig elektrische bestelautoaanbod. Nu is ook de Europese versie van de E-Transit onthuld en weten we wat we komend voorjaar mogen verwachten.

Ford presenteerde eind vorig jaar in thuisland VS de volledig elektrische E-Transit. Een forse besteller die op papier veelbelovende prestaties levert. Het wachten was nog op een voor de Europese markt bestemde versie en die is nu ook onthuld. De specificaties blijven vrijwel gelijk. Dat betekent dat de E-Transit een maximaal 269 pk sterke elektromotor aan boord heeft die goed is voor 430 Nm koppel. Die put z'n kracht uit een accupakket met een capaciteit van 68 kWh en daarmee komt de E-Transit tot 317 km (WLTP) met een volgeladen accu. Dat is wel ietsje minder dan de 350 km die bij de Amerikaanse presentatie nog werd gecommuniceerd, al komt het nog steeds aardig in de buurt van wat concurrenten Citroën ë-Jumper en Peugeot e-Boxer kunnen (340 km met het grootste accupakket). De Volkswagen e-Crafter (115 km) wordt er ruim mee afgetroefd.

Bijladen van de volledig elektrische Ford E-Transit kan met maximaal 115 kw laadvermogen aan de DC-snellader. In dat geval laadt je de accu in 34 minuten van 15 naar 80 procent van z'n capaciteit bij. Aan de 230 volt AC-lader ben je iets meer dan 8 uur kwijt voor het volledig bijladen. Ook heeft de E-Transit een laadsysteem aan boord voor elektrische apparaten, zoals bijvoorbeeld elektrisch gereedschap. Dat kun je met een 2,3 kW-lader opladen, al betekent dit natuurlijk wel dat je wat rijbereik inlevert.

De volledig elektrische Transit wordt in het voorjaar van 2022 leverbaar in Nederland en komt in tal van smaken op de markt. 25 om precies te zijn, daaronder vallen verschillende combinaties van lengte- en hoogtematen met een enkele of dubbele cabine of een chassis-cabine als basis voor allerlei opbouw. Het maximale gewicht bedraagt 3,5 of 4,25 ton en er is tot 1.758 kilo belading mogelijk, uiteraard allemaal afhankelijk van de gekozen variant. Specifieke afmetingen en laadcapaciteit per variant volgen later. Reken bij de gesloten versies op 9,5 tot 15,1 kubieke meter laadruimte.

Nieuw infotainment voor alle Transits

De Ford E-Transit brengt nog een noviteit met zich mee voor de Transit: Ford's nieuwste SYNC 4-infotainmentsysteem. Dat was tot op heden nog niet overgebracht naar de Transit. Zoals op bovenstaande foto te zien is, werkt dat op een groter 12-inch scherm en het ziet er uiteraard weer een stukje gelikter uit dan de nu beschikbare generatie van het systeem. Je bedient er niet alleen zaken als multimedia en navigatie mee, maar ook de klimaatregeling in de Transit. Verder is de spraakherkenning volgens Ford beter dan bij de uitgaande versie en is dankzij gegevens uit de 'cloud' de navigatie beter in staat om de snelste route voor je uit te stippelen. Ook blijft het systeem helemaal bij de tijd dankzij OTA-updates. SYNC 4 komt in het laatste kwartaal van dit jaar al naar de Transit met verbrandingsmotor, iets eerder dus dan we de E-Transit mogen verwachten.