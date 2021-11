Elektrische Fisker Ocean eindelijk productierijp

De aanloop naar Fisker Ocean was een lange. De Amerikaanse fabrikant liet al in 2019 de eerste platen van de Ocean zien en presenteerde een pre-productieversie van die elektrische SUV begin 2020 tijdens de CES in Las Vegas. Nu is de definitieve versie eindelijk gereed.

Het huidige Fisker heeft niets en alles te maken met het bedrijf dat je in Nederland kent van plug-in hybride Fisker Karma. Het toenmalige Fisker ging jaren geleden over de kop en vond in de Chinese investeerder Wanxian Group een nieuwe eigenaar die het merk omdoopte in Karma. Voormalig topman en oprichter - én ontwerper - Henrik Fisker ging zijn eigen weg en stampte in 2016 het huidige Fisker uit de grond. Fisker liet al begin 2020 een ogenschijnlijk productierijpe versie van zijn eerste auto zien: de Ocean. Die elektrische SUV is nu eindelijk klaar voor productie.

De Fisker Ocean is een 4,78 meter lange SUV met een wielbasis van 2,92 meter en dat maakt hem enkele centimeters langer dan pak 'm beet een BMW X3. Ondanks dat Fisker de Ocean nu in productierijpe vorm presenteert, houdt het nog altijd onder de pet hoe groot het accupakket is. Eerder noemde Fisker de komst van een 80 kWh accu, maar we weten nu dat de Ocean beschikbaar komt met twee verschillende formaten accu's. De instapversie krijgt namelijk de Touring Range-batterij, goed voor een actieradius van 402 kilometer. Deze voorwielaangedreven 279 pk sterke versie krijgt duurdere broertjes met wat Fisker de Hyper Range-batterij noemt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering komen deze 548 pk (Extreme: 558 pk) pk sterke vierwielaangedreven smaken tot zo'n 565 kilometer ver op één lading.

Het Oostenrijkse Magna-Steyr gaat de Fisker Ocean produceren. Instapversie Sport krijgt een vanafprijs van omgerekend zo'n €33.000. Voor topversie Extreme en de eerste 5.000 te bouwen One-edities ben je omgerekend zo'n €61.000 kwijt. Fisker heeft plannen om zijn tanden ook in de Europese markt te zetten, maar richt zich eerst op de Amerikaanse markt. De Fisker Ocean krijgt op termijn gezelschap van een pick-up die luistert naar de naam Alaska.