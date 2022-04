Elektrische Fiat 500 met kleinste accu nu ook als 3+1

Wie in de markt is voor een elektrische Fiat 500e, kan al uit diverse versies kiezen. Er is een reguliere hatchback, een 500E Cabrio met roldakje en zelfs een 3+1 met een extra portiertje. Daarnaast kun je kiezen uit twee verschillende accupakketten, al viel de kleinste accu slechts te combineren met een klein aantal uitvoeringen. Daar komt nu verandering in.

De Fiat 500e is met een 24 kWh accu en met een 42 kWh groot pakket. De 500e met de kleinste accu was er als instapversie Action én als speciale Red. Koos je de Red-uitvoering in combinatie met het kleinste accupakket, dan kon je die 500 met bescheiden longinhoud ook als Cabrio krijgen. De 3+1 was nooit te krijgen in combinatie met de 24 kWh accu, maar daar komt met de komst van nieuwe uitvoeringen verandering in.

Fiat stelt namelijk nieuwe Icon-uitvoeringen beschikbaar voor de 500e met 24 kWh aan accucellen in zijn bodem. De 500E met 24 kWh accu is er vanaf nu als Icon niet alleen als hatchback en als cabrio, maar ook als 3+1! Voor de Fiat 500E Hatchback als Icon met 24 kWh accu ben je €27.500 kwijt. Wil je de kleine elektrische Fiat met de kleine accu als Icon als Cabrio, dan moet je €30.500 meebrengen naar de Fiat-dealer. Voor de 3+1 ben je in dat geval €29.500 kwijt. De Icon-uitvoeringen waren al leverbaar i.c.m. de 500e met 42 kWh accu. Die hebben een meerprijs van €4 mille.

Bestel je de Fiat 500e met de 24 kWh accu, dan krijg je niet alleen een kleinere actieradius, maar ook een minder krachtige elektromotor. De elektrische 500 met 42 kWh accu is namelijk 118 pk sterk. Ga je voor de kleinere batterij, dan moet je het met 95 pk doen. De actieradius van de Fiat 500e met het kleinste pakket komt 190 kilometer ver op een volle lading, de versies met grotere longinhoud komen - afhankelijk van de gekozen versie - 305 tot 331 kilometer ver.