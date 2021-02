Elektrische Citroën ë-Berlingo onthuld

De Citroën Berlingo Van werd begin dit jaar ook als elektrische ë-Berlingo Van op de markt gebracht. Nu is er ook een variant op geel kenteken die geschikt is voor personenvervoer. Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar staat die ë-Berlingo bij de Nederlandse dealers.

Het zal niemand verbazen dat de ë-Berlingo dezelfde elektrische aandrijflijn krijgt als de Van. Ook hier dus een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het accupakket heeft een capaciteit van 50 kWh. Het levert de ë-Berlingo een elektrische actieradius op van 280 kilometer. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 135 km/h. Overigens is het volle vermogen van 136 pk alleen in de Power-modus beschikbaar. In rijmodi Eco en Normal is de elektrokracht beperkt tot achtereenvolgens 82 pk en 180 Nm en 109 pk en 210 Nm. De Berlingo kan 3-fasenladen en is aan een 11 kW-wallbox in zo'n 5 uur volledig vol te jagen met stroom. Ook kun je de ë-Berlingo aan een 100 kW-lader hangen. Daarmee is het accupakket in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden.

De elektrische personenversie van de Berlingo onderscheidt zich, net als zijn benzine- en dieselbroertjes, met een afwijkende neus van de grijskenteken-uitvoeringen. De ë-Berlingo is vooral goed herkenbaar aan zijn ë-badges, blauwe accenten en dichte grille met een double chevron-patroon. De ë-Berlingo is verkrijgbaar als 4,4 meter lange M en als 4,75 meter lange XL. Beide varianten zijn te bestellen met vijf of zeven zitplaatsen. De bagageruimte van de ë-Berlingo M bedraagt 641 liter, de XL slokt 806 liter op zonder de stoelen plat te gooien.

Prijzen zijn nog niet bekend. Die volgen in de aanloop naar de marktintroductie. De ë-Berlingo heeft de Peugeot e-Rifter en Opel Combo-e Life als zustermodellen, waarvan in de vorm van de e-Partner en Combo-e eveneens elektrische bestelwagenversies van zijn.