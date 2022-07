Elektrische Chevrolet Silverado klaar voor ommezwaai

2023 wordt een belangrijk jaar voor Chevrolet. Dat is namelijk het jaar waarin het de Silverado EV op de markt brengt, een volledig elektrisch alternatief voor misschien wel de belangrijkste auto van het merk. Begin dit jaar liet Chevrolet al een concrete vooruitblik op die elektrische Silverado zien en het nu betrapte testexemplaar bewijst dat hij vrijwel ongewijzigd in productie gaat.

In Nederland staan de Kia Niro en Volkswagen XC40 bovenaan de verkooplijsten. In landen als de Verenigde Staten maken forse pick-ups als de Ford F-150 en Chevrolet Silverado de dienst uit. Chevrolet verkocht in Verenigde Staten vorig jaar bijna 600.000 Silverados en daarmee is het er met afstand de populairste auto van GM's volumemerk. In de vorm van de F-150 Lightning verkoopt Ford van grote concurrent F-150 al een elektrisch alternatief, Ram komt met een elektrische 1500, Tesla moet nog altijd de Cybertruck op de markt brengen en ook start-ups als Rivian hebben de elektrische pick-up ontdekt. Chevrolet kan dan natuurlijk niet achterblijven. In januari liet het de Silverado EV al zien en deze nieuwe reeks spionagefoto's bewijst dat die elektrische pick-up in nagenoeg ongewijzigde vorm op de markt komt.

Toegegeven, de Silverado EV op deze spionagefoto's oogt net even minder indrukwekkend dan het heftige gevaarte dat Chevrolet begin dit jaar liet zien. Dat blauwe exemplaar was uitgevoerd als rijkelijk met visuele lekkernijen afgeladen RST-uitvoering. Het exemplaar op de foto's lijkt om een minder bedeelde LT-variant te gaan. Wie enigszins bekend is met de pick-ups van Chevrolet moet bij het zien van deze foto's ongetwijfeld denken aan de Avalanche, onder andere door de C-stijl en door het feit dat de laadbak meer dan bij de reguliere Silverado één geheel vormt met de rest van de carrosserie.

De elektrische Silverado heeft op technisch vlak niets gemeen met de reguliere Chevrolet Silverado. Hij komt namelijk op GM's Ultium EV-platform te staan en dat maakt het een regelrechte technische broer van de GMC Hummer. Chevrolet sprak al over de komst van een 673 pk sterke versie die in minder dan 4,5 tellen naar 100 km/h moet kunnen sprinten. Naar Nederland komt de elektrische Silverado niet, maar ongetwijfeld ga je de pick-up ook in Nederland via de grijze import op de weg zien.