Dat vakantie met de caravan in de toekomst ook voor eigenaren van elektrische auto’s prima te doen moet zijn, wil Dethleffs laten zien met zijn e-Home Coco. Dat is een caravan met eigen elektrische aandrijving. De caravan heeft twee accupakketten met elk een inhoud van 40 kWh in de bodem. Het opladen gebeurt via een CCS-laadpunt in de zijkant. In plaats van een normale as tussen de wielen heeft de caravan twee elektromotoren in een centrale behuizing gekregen. Op een parkeer- of kampeerplaats kunnen de motoren afzonderlijk van elkaar draaien (en dus dienst doen als ‘mover’, te bedienen via een app), terwijl ze onderweg goed zijn voor een piekbelasting van 90 kilowatt, ofwel 122 pk. De caravan rijdt dus op eigen kracht mee achter de auto, om de trekkende auto te ontzien.

Omdat het getrokken voertuig zelf meedoet, hangt er gevoelsmatig geen achttienhonderd kilo aan de auto, maar komt de getrokken massa volgens Dethleffs overeen met ongeveer 100 kilo. Om de combinatie goed te laten samenwerken, legden de technici maar liefst 750 datapunten aan. Zo weet de caravan bijvoorbeeld precies wanneer de bestuurder van de auto remt; vertraagt het trekkende voertuig, dan zullen de elektromotoren van de caravan binnen een fractie van een seconde ook mee gaan helpen met remmen. Dat komt de veiligheid en stabiliteit van de combinatie ten goede, al zijn er voor de zekerheid ook nog altijd schijfremmen aanwezig.

400 km op één keer laden

Om aan te tonen hoe handig dit in de praktijk werkt, legde Dethleffs 400 km op één acculading af met een Audi E-tron als trekkend voertuig. De route startte in het Zuid-Duitse plaatsje Isny im Allgäu (tussen Zürich en München) en eindigde aan het Italiaanse Gardameer. Na bijna 400 kilometer rijden zat er nog 19 procent stroom in de accu’s van de auto, terwijl de caravan nog 21 procent over had. Overigens staat de technologie nog in de kinderschoenen: Dethleffs heeft enkele jaren aan de e-Home Coco gewerkt en wil binnen drie jaar een productiemodel op de markt brengen.

Op jacht naar informatie over kampeerauto's en caravans in de vorm van nieuws én tests? Met AutoWeek Campers blijf je volledig op de hoogte van het nieuwe en gebruikte camperaanbod en alles wat een camper te bieden heeft.