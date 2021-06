Elektrische BMW i4 gepresenteerd, inclusief prijzen

Highlights BMW i4

Elektrische Gran Coupé in twee smaken

M50 als eerste elektrisch M-model naast eDrive40

Vanafprijs: €60.697

Tot 590 kilometer actieradius

BMW liet in maart vorig jaar met de Concept i4 een concrete voorbode van de elektrische i4 zien zoals die nu op je scherm staat. In feite moet je de i4 zien als de elektrische versie van de nog te presenteren nieuwe 4-serie Gran Coupé. In maart dit jaar gaf BMW relatief uitgebreide informatie over de elektrische i4, al liet het merk specifieke gegevens over de verschillende aandrijflijnen waarmee de auto beschikbaar komt nog even achterwege. Tot vandaag. BMW geeft niet alleen alle technische specificaties vrij, we weten ook direct wat de BMW i4 moet gaan kosten.

Prijzen BMW i4

Om met de prijzen van de elektrische BMW i4 te beginnen: de vanafprijs van de BMW i4 eDrive40 bedraagt €60.697. Voor de elektrische M Performance-versie die luistert naar de naam i4 M50 ben je €73.496 kwijt.

Motorversies

De BMW i4 eDrive40 heeft een 340 pk en 430 Nm sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Wie de i4 eDrive40 flink op z'n falie geeft, moet de elektrische BMW in 5,7 tellen op een snelheid van 100 km/h kunnen krijgen. Z'n topsnelheid is begrensd op 190 km/h. Het 80,7 kWh grote accupakket dat in de bodem is verwerkt levert de BMW i4 eDrive40 een actieradius op van maar liefst 590 via de WLTP-methode vastgestelde kilometers. De eDrive40 heeft standaard adaptieve dempers, luchtvering en Dynamic Stability Control. Een M-onderstel is optioneel. De i4 eDrive40 heeft standaard 17-inch lichtmetalen wielen, al groter optioneel mogelijk.

De i4 M50 lijkt de topversie van het gamma te blijven. Deze M Performance-versie heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 544 pk en 795 Nm koppel. Daarmee zoemt de i4 M50 in 5,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid is begrensd op 225 km/h. Het feit dat deze versie twee in plaats van één elektromotor heeft, heeft uiteraard een kleinere actieradius tot gevolg. De BMW i4 eDrive M50 perst tot 510 kilometer (WLTP) uit zijn 80,7 kWh grote accupakket. De M50 herken je vanbuiten onder meer aan zijn zwarte accenten, z'n eigen bumperwerk en z'n achterspoiler. De i40 M50 heeft een adaptief M-onderstel, een extra veerpootbrug aan de voorkant, Variable Sport Steering, M-sportremmerij en - optioneel - 20-inch lichtmetalen M-wielen. 18-inch M-lichtmetaal is standaard.

De i4 kan tot 200 kW laden en is met dat laadvermogen natuurlijk vrij vlug vol te pompen met verse stroom. Aan een 11 kW-lader is de i4 in 8,5 uur vol te jagen. Wie de optionele trekhaak op de bestellijst aanvinkt, kan tot 1.600 kilo trekken met de elektrische i4.

Afmetingen en uiterlijk

Interieur

Meer op komst

De BMW i4 heeft standaard full-ledkoplampen, relatief platte exemplaren die optioneel worden vervangen door adaptieve ledkijkers met Laserlight-technologie en een grootlichtassistent. De i4 eDrive40 is optioneel aan te kleden met het Model M Sport- en het M Carbon-pakket om de auto een sportievere uitstraling te geven. Natuurlijk valt er meer te personaliseren. Er komen M Performance Parts beschikbaar en het binnenste is aan te kleden met Sensatec en Vernasca-leder dat in vijf kleuren beschikbaar is. Ook is een combinatie van beide materialen mogelijk en daarnaast heeft BMW natuurlijk nog z'n Individual-afdeling waar je voor onder meer Merino-leer kunt winkelen.Het interieur van de BMW i4 is geen verrassing meer. Onlangs konden we je al de eerste foto's van het i4-binnenste laten zien. Hoewel het dashboard minder futuristisch oogt dan dat van de Concept i4, is het geheel niet identiek aan het binnenste van de 3- en 4-serie. Zo is de middenconsole net even anders dan je gewend bent. Het is in de i4 gedaan met het kleine digitale schermpje dat zich in de 3- en 4-serie tussen de ventilatieroosters heeft genesteld. Ook is de onder de ventilatieroosters geplaatste knoppenreeks waarmee je in de 3- en 4-serie de klimaatregeling aanstuurt in de i4 niet te vinden. De knoppenreeks die in de 3- en 4-serie daar weer onder zit en waarmee je onder meer het audiosysteem bedient, is aangepast. Voortaan zit hier onder meer de knop voor de alarmlichten. De fysieke draaiknop voor het volume en de knoppen 'volgende en vorig nummer/kanaal' blijven behouden, al zitten die laatste nu direct naast de volumeknop. Bovenop het dashboard zit een gebogen paneel, het BMW Curved Display, waarin een 12,3-inch digitaal instrumentarium en het 14,9-inch grote infotainmentscherm zijn verwerkt. Dat laatste scherm is gekoppeld aan BMW's nieuwste generatie iDrive, versie acht alweer. Mogelijk gaan we dit nieuwe display na de LCI ook in de 3-serie en 4-serie Coupé en Cabrio zien.Wat veiligheidssystemen betreft is de i4 aardig afgetopt. Zo is de EV beschikbaar met automatische Speed Limit Assist met verkeersbordherkenning en adaptieve cruise control met stop&go-functie (optioneel). Front Collision Warning, Speed Limit Info en Lane Deperture Warning zijn standaard. Driving Assistant met Rear Collision Prevention en Crossing Traffic Warning achter zijn optioneel. Ook beschikbaar: een uitgebreidere versie van Driving Assistant (Professional) dat de i4 bij een snelheid van maximaal 180 km/h onder meer netjes binnen de lijntjes houdt.

BMW heeft nog een berg elektrisch nieuws in de pijplijn zitten. Zo krijgt de 3-serie een volledig elektrische i3 naast zich en ook vlaggenschip 7-serie krijgt een elektrisch broertje in de vorm van de i7. In tegenstelling tot de iX3, i3 en i4 staat die i7 wél op een volledig eigen platform. Daarover lees je hier meer. In de tweede helft van dit jaar komt overigens ook nog deze iX op de markt.