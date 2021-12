Zo hard kan het dus gaan: de elektrische aandrijflijn is in één jaar aanwezigheid uitgegroeid tot de populairste aandrijfvorm onder middelgrote SUV’s in Europa. Hun marktaandeel steeg van 0 naar 35 procent, waarmee benzine en diesel het nakijken hebben.

Dat blijkt uit cijfers van Jato Dynamics, handig boven tafel gevist door Automotive News Europe. In 2020 speelde de elektrische SUV nog nauwelijks een rol in het segment dat hier wordt bedoeld. Het gaat om de klasse boven die van de Kia e-Niro, daar waar de Volkswagen ID4 aan het einde van december in ‘voortrekkersland’ Nederland arriveerde. Die auto was toen de eerste EV in deze categorie, maar dat zou niet lang zo blijven. Sinds de introductie van de ID4 maakten we kennis met onder meer de Skoda Enyaq, de Ford Mustang Mach-E, de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6.

De komst van die modellen heeft zijn effect in de verkoopcijfers kennelijk niet gemist. Over de eerste 11 maanden van 2021 blijkt de EV in Europa een aandeel te hebben verworven van maar liefst 35 procent in het segment van de middelgrote SUV. Ook opvallend: diesel volgt op nummer 2, met 32 procent, gevolgd door benzine met 22. Vorig jaar lagen de aandelen van die brandstofsoorten nog op respectievelijk 57 en 33 procent. Plug-in hybrides leveren relatief gezien iets in, met 9 in plaats van 10 procent. ‘Full hybrids’, ofwel volwaardige hybrides, komen nu op 2 procent. Die ‘0’ is trouwens wel opmerkelijk, want de Toyota RAV4 Hybrid is er toch al enige tijd. Wel is het zo dat er inderdaad meer aanbod is gekomen in deze categorie, onder meer in de vorm van de Hyundai Tucson.

Modelniveau

Op modelniveau gaat de hoofdprijs overigens nog wel naar een conventioneel aangedreven model. De Skoda Kodiaq stond in 2019 en 2020 op 1 en zet die trend gewoon voort. De eerste EV in deze lijst is de ID4 op plaats 3, direct gevolgd door broertje Skoda Enyaq. De Ford Mustang Mach-E eindigt op plek 7, de Ioniq 5 op een negende plaats.

Hoewel we geen concrete cijfers hebben om deze claim te onderbouwen, dient wel te worden opgemerkt dat een paar landen een enorme bijdrage leveren aan de hoeveelheid verkochte EV’s. Behalve in Nederland zijn grotere EV’s bijvoorbeeld ook in Noorwegen niet aan te slepen, terwijl een auto als de Mustang Mach-E in veel andere landen nog een ware zeldzaamheid is. Als die landen ook lekker mee gaan doen, is het hek in dit segment vermoedelijk helemaal van de spreekwoordelijke dam.