Elation Freedom wordt nieuwe Amerikaanse hypercar

De wereld is weer een nieuwe hypercarfabrikant rijker. Het is het nagelnieuwe Amerikaanse Elation Hypercars dat direct zijn eerstgeborene presenteert: de Freedom. De Elation Freedom is een elektrische extremist met niet één, niet twee, maar met drie elektromotoren.

De Elation Freedom is een elektrische hypercar die gebouwd is rond een uit koolstofvezel vervaardigde monoque. De 4,5 meter lange gevleugelde nieuwkomer legt ondanks zijn elektrische aandrijflijn een relatief bescheiden gewicht van 1.650 kilo in de schaal. De Freedom krijgt drie elektromotoren die - afhankelijk van de gekozen versie - 1.444 pk of 1.930 pk leveren. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h weet het gevaarte op papier in een krankzinnige 1,8 seconden af te leggen. Zijn topsnelheid: 418 km/h. In de bodem van de Freedom zit, afhankelijk van de gekozen versie, een accupakket van 100 kWh of 120 kWh. Daarmee moet de elektrische vooruitblik een elektrische actieradius van 482 kilometer of 644 kilometer kunnen halen.

De vierwielaangedreven Freedom staat op 20-inch lichtmetaal waar omheen Michelin Pilot Sport Cup 2-rubber is gevouwen. Achter de wielen houdt zich remmerij van Brembo schuil. Hoewel de Freedom een hypercar is, belooft het aan boord geen karige boel te zijn. Het interieur is rijkelijk aangekleed met koolstofvezel en leer en voor de knoppen diverse metaalsoorten gebruikt. Uiteraard valt de boel geheel naar smaak aan te passen. Last van range anxiety? Geen probleem. De zo'n $ 2 miljoen kostende elektrische Freedom krijgt gezelschap van de Freedom Iconic Collection. Die versie krijgt een van Audi afkomstige 5,2-liter V10 die het kennelijk zonder turbo tot meer dan 750 pk weet te schoppen. Hoe het bedrijf dat voor elkaar krijgt, vermeldt het niet. Wel weten we dat die tiencilinder is gekoppeld aan een S-tronic automaat van Audi. Deze versie met benzinemotor dendert in 2,5 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van - jawel - 386 km/h.