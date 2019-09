Eerste vergelijking: Volkswagen ID.3 tegen Tesla Model 3, Kia e-Soul en Nissan Leaf

De Volkswagen ID.3 komt net te laat voor de grote elektrische vergelijkende test in de huidige AutoWeek, waarin drie populaire EV’s het tegen elkaar opnemen. Wat we wel kunnen doen, is de nieuwkomer op papier vast vergelijken met de Kia e-Soul, Nissan Leaf E+ en Tesla Model 3 Standard Range Plus.

Dat zijn namelijk de auto’s die in nummer 36 (tot morgen in de winkel) de strijd met elkaar aangaan. Als EV’s die een bruikbare actieradius combineren met een prijs van minder dan € 50.000 staan die auto’s in het Nederland van 2019 volop in de belangstelling, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Volkswagen ID.3. Die komt weliswaar te laat om nog te profiteren van de lage bijtelling over de eerste halve ton, maar blijft op papier ook ruim onder die grens. De auto verschijnt in drie varianten. De instapper heeft 150 pk en heeft een theoretisch bereik van 330 km, de middelste topversie beschikt over 204 pk en komt op papier 550 km ver.

Volkswagen verwacht echter het meest van de middelste variant, die de krachtiger motor combineert met een accu van 58 kWh en daarmee 420 km ver moet komen. Met die specificaties en een Duitse vanafprijs van ‘minder dan € 40.000’ past die auto perfect in het genoemde rijtje, want reken erop dat ook een ID.3 met dit accupakket en wat opties rap richting de 50 mille gaat. Hoe de auto zich houdt in een uitgebreide vergelijking zal de toekomst moeten uitwijzen, maar vandaag zoomen we vast in op de theorie.

Gegevens Kia e-Soul 64 kWh Nissan Leaf E+ Tesla Model 3 Standard Range Plus Volkswagen ID.3 58 kWh Motor 1, elektrisch 1, elektrisch 1, elektrisch 1, elektrisch Max. vermogen 150 kW (204 pk) 160 kW (217 pk) g.o. 150 kW (204 pk) Max. koppel 395 Nm 340 Nm g.o. 310 Nm Aandrijving voor voor achter achter Bagageruimte 315 liter 435 liter 425 liter 385 liter Gewicht 1.657 kg 1.480 kg 1.611 kg >1.719 kg Laadvermogen 523 kg 515 kg - 416-541 kg Kia Nissan Tesla Volkswagen Accucapaciteit 64 kWh 62 kWh g.o. 58 kWh Actieradius (WLTP) 452 km 385 km 409 km 420 km Laadsnelheid (AC) 7,2 kW 6,6 kW 11 kW 11 kW Laadnselheid (snellader) 77 kW 100 kW 100 kW 100 kW Kia Nissan Tesla Volkswagen 0-100 km/h 7,9 s 7,1 s 5,6 s n.n.b. Topsnelheid* 167 km/h 157 km/h 225 km/h 160 km/h Kia Nissan Tesla Volkswagen Lengte 4.195 mm 4.490 mm 4.694 mm 4.261 mm Wielbasis 2.600 mm 2.700 mm 2.875 mm 2.765 mm Breedte 1.800 mm 1.790 mm 1.849 mm 1.809 mm Hoogte 1.605 mm 1.540 mm 1.443 mm 1.552 mm Draaicirkel 10,6 meter 10,6 meter 9,9 meter 10,2 meter Wielmaat 17 inch 17 inch 18 of 19 inch 18, 19 of 20 inch Kia Nissan Tesla Volkswagen Prijs vanaf € 42.995,00 € 45.850,00 € 48.818,00 ± € 40.000

Met 4.261 mm is de ID.3 nagenoeg even lang als de huidige Golf en flink korter dan de Nissan Leaf en de Tesla model 3. De e-Soul duikt er met 4.195 mm wel onder, maar slaat terug met het hoogste koetswerk van de drie. Volkswagen schermt met een grote wielbasis en met 2.765 mm troeft de Duitser de Japanner en de Koreaan inderdaad af. De Tesla, die immers een sedan is en feitelijk in een hoger segment valt, heeft met 2.875 mm wel meer ruimte tussen voor- en achteras.

Achterwielaandrijving

Een opvallend verschil met de Nissan en de Kia is dat de motor van Volkswagen achterin is gemonteerd en de achterwielen aandrijft. Wat dat betreft lijkt de auto dus meer op de Tesla Model 3, al staat hoge hatchback van Volkswagen qua koetswerk wel weer wel dichter bij de Aziatische producten. De Tesla compenseert zijn kleine klep met een grotere kofferbak en een extra laadruim in het front, dat bij de andere drie ontbreekt.

Volkswagen houdt de acceleratiecijfers van de ID.3 nog even onder de pet, maar toch is al duidelijk dat de Model 3 op dat vlak niet voor zijn koppositie hoeft te vrezen. Zelfs de eenvoudigste Model 3 is met een 0-100-tijd van 5,6 seconden ronduit snel en troeft de concurrenten met grote voorsprong af. De Volkswagen is met 204 pk precies even krachtig als de Kia e-Soul, die zijn aandrijflijn deelt met de e-Niro en de Hyundai Kona Electric. De Koreanen hebben wel meer koppel dan de Duitser: 395 tegen 310 Nm.

Bereik: tweede plaats voor ID.3

Wat echter echt telt, is natuurlijk de actieradius. Met 58 kWh en 420 km doet de Volkswagen het qua bereik én verbruik beter dan de Nissan Leaf E+, die voor zijn 385 km bereik 62 kWh nodig heeft. De Kia beschikt zelfs over 64 kWh en komt met 452 km het verst van de vier. Tesla geeft officieel geen accucapaciteit op, al lijkt deze waarde ergens tussen de 50 en de 55 kWh te liggen. De WLTP-cyclus levert een bereik van 409 km op. Volkswagen eindigt wat bereik betreft dus op de tweede plaats, maar laadt wel sneller dan de Kia. Aan een reguliere laadpaal komt de ID.3 net als de Model 3 tot maximaal 11 kW. Snelladen gaat bij Nissan, Tesla en Volkswagen met maximaal 100 kW, Kia blijft op dit gebied wat achter.

Wie zich vast wil oriënteren op de drie relatief betaalbare EV’s die al wel op de markt zijn, kan AutoWeek 36 tot morgen in de winkel vinden.