Eerste serie Hyundai Ioniq 6 al bijna uitverkocht

De eerste serie van de Hyundai Ioniq 6 die naar Nederland komt is al bijna helemaal uitverkocht. Dat betekent dat de speciale introductieversie die First Edition heet bijna niet meer te krijgen is.

Op woensdag 9 november sloeg Hyundai de digitale orderboeken open van de speciale introductieversie van de Hyundai Ioniq 6: de First Edition. Daarvan komen 250 exemplaren naar Nederland. Aan het eind van de eerste besteldag was 80 procent aan het eind van de werkdag al vergeven. Als voor alle 250 exemplaren een gegadigde is gevonden, roept Hyundai een wachtlijst in het leven waar geïnteresseerden op kunnen worden gezet om - mocht iemand zijn reservering annuleren - toch nog een Ioniq 6 First Edition te kunnen bemachtigen.

De Hyundai Ioniq 6 First Edition kost bijna 63 mille. Hyundai vraagt er om precies te zijn €62.895 voor. Voor dat bedrag krijg je een Ioniq 6 met 77,4 kWh accu, twee samen 325 pk sterke elektromotoren en een arsenaal aan lekkernijen. De actieradius van de introductieversie bedraagt 519 kilometer. De Hyundai Ioniq 6 First Edition staat op 20-inch wielen, is vanbuiten aangekleed met zwarte accenten en beschikt over zaken als een glazen schuif- en kanteldak en stoelen die in een combinatie van stof en leer zijn uitgevoerd. De stoelbekleding heeft een patroon dat is geïnspireerd op dat van het meubilair in de Prophecy Concept, het studiemodel waar de Ioniq 6 een afgeleide van is. Hyundai legt vloermatten in de First Edition en geeft de auto technische extraatjes mee als led-matrixkoplampen, een Bose-audiosysteem met zeven luidsprekers, Highway Driving Assist II, een warmtepomp en nagenoeg al het andere dat Hyundai op de Ioniq 6 kan leveren. Denk aan een verwarmd stuurwiel, elektrisch verstelbare, verwarmbare en ventileerbare voorstoelen en een verwarmbare achterbank.

Zo'n 63 mille is natuurlijk een flinke smak geld, maar niet getreurd: later volgen de prijzen van de reguliere uitvoeringen van de Hyundai Ioniq 6. We hebben het dan niet alleen over minder riant uitgeruste versies, maar ook over varianten met mildere aandrijflijnen. Zo komen er onder meer versies met een kleiner (53 kWh) accupakket