Hyundai Ioniq 6: als First Edition vanaf bijna 63 mille

Net als veel andere autofabrikanten kiest Hyundai er voor om zijn nieuwste model eerst in een speciale introductieversie op de markt te brengen. Die heet voluit Hyundai Ioniq 6 First Edition en komt in een oplage van slechts 250 exemplaren naar Nederland. Je moet er €62.895 voor meebrengen naar de Hyundai-dealer, maar daar krijg je wel een bijzonder uitgevoerde Ioniq 6 voor terug.

De elektrische Hyundai Ioniq 6 First Edition heeft de 77,4 kWh accu in zijn bodem en is dankzij twee elektromotoren 325 pk en 605 Nm sterk. Met die hardware komt de op matzwarte 20-inch lichtmetalen wielen geschoeide Ioniq 6 tot 519 kilometer ver op een volle lading.

Hyundai overlaadt de Ioniq 6 First Edition met zwarte accenten. We zien zwarte sierdelen aan zowel de voor- en achterkant en aan de zijkant. Tijdens het in zwarte lak onderdompelen van deze delen zijn ook de zijspiegelkappen meegenomen. Meer zwarte details? Zeker. Zo zijn de Hyundai-logo's in het zwart uitgevoerd. Hyundai geeft de Ioniq 6 First Edition onder meer een glazen schuif- en kanteldak, zwarte hemelbekleding en stoelen die in een combinatie van leer en stof zijn uitgevoerd. De First Edition is leverbaar in de kleuren Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic en Gravity Gold Matte. Je krijgt er ook gratis een Ionity Premium-laadabonnement bij waarmee je goedkoop kunt snelladen bij het Ionity-laadnetwerk.

De Hyundai Ioniq 6 First Edition is vanaf 9 november online te reserveren. De Nederlandse prijzen van de reguliere uitvoeringen van de Ioniq 6 volgen later.

Hyundai Ioniq 6

De Hyundai Ioniq 6 meet 4,86 meter in de lengte en is daarmee aanzienlijk langer dan de 4,63 meter lange Ioniq 5. Daarnaast is de Ioniq 6 maar liefst 14 centimeter lager dan zijn veel hoekiger vormgegeven Ioniq-broer. De Ioniq 6 sedan komt naast met de genoemde 77,4 kWh accu ook beschikbaar met een 53 kWh groot exemplaar. De versies met dit pakket zijn te krijgen met één of twee elektromotoren en hebben dus achter- of vierwielaandrijving. De sterkste variant is 325 pk en 605 Nm sterk en zoemt in 5,1 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. De achterwielaangedreven versie met het grootste accupakket komt iets meer dan 610 kilometer ver op een lading.