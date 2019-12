Eerste reeks Amerikaanse pre-orders Ford Mach-E vol

De Amerikanen weten wel raad met Fords nieuwste EV, want de First Edition is aan de andere kant van de grote oceaan al volledig uitverkocht. Tijd voor wat opmerkelijke cijfers.

Ford meldt trots dat de Amerikaanse pre-orders voor de Mustang Mach-E First Edition hartstikke vol zitten, maar opmerkelijk genoeg laat de fabrikant niet weten om hoeveel reserveringen het precies gaat. Uitgaande van een productiecapaciteit van 50.000 stuks in het eerste jaar, gaat het naar waarschijnlijkheid om een groot deel van dit aantal.

Wél laat Ford weten dat 38 procent van de klanten voor de Carbonized grijze lakkleur kiest, gevolgd door de Grabber blauwe variant. De Rapid rode kleur heeft tot nu toe een Amerikaans aandeel van 27 procent. Meer dan 80 procent van de bestellers heeft tot nu toe voor de krachtigere Extended Range-versie gekozen. Zij krijgen dus uiteindelijk de beschikking over de 285 pk sterke versie met een 98,8 kWh accu. Deze versie is beschikbaar als achterwiel aangedreven variant of met de kracht over alle vier de wielen verdeeld. Voor dat laatste kiest tot nu toe 55 procent van de reserveerders.

Naast de First Edition kan ook al worden ingeschreven op versies als de Premium Edition. 30 procent van de reserveringen ontving Ford voor een Mache-E GT. Ook is gekeken naar de woonplek van de geïnteresseerden. Meer dan een kwart van de reserveringen werd in Californië gedaan.

In Nederland zijn de richtprijzen op minstens € 49.925 vastgesteld. De First Edition kost naar verwachting € 70.940. De GT-versie komt in een later stadium. Eind volgend jaar maakt de auto zijn overstap naar ons land.