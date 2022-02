Eerste prijzen gefacelifte Citroën C5 Aircross bekend

De Citroën C5 Aircross kreeg voor 2022 een facelift aangemeten die we gerust als redelijk ingrijpend kunnen omschrijven. Het moet de dik vier jaar geleden C5 Aircross niet alleen actueel houden, maar 'm ook weerbaar maken voor concurrentie uit eigen huis nu de C5 X erboven in het gamma is verschenen. Een behoorlijk gewijzigd front doet 'm wat meer op die C5 X lijken en ook in het interieur oogt het dankzij een nieuw ingedeelde middenconsole met een groter infotainmentscherm een slag moderner dan voorheen.

Op technisch vlak blijft het meer bij het bekende. Dat betekent dat de C5 Aircross er nog steeds met een brandstofmotor of als plug-in hybride is. Het begint bij de C5 Aircross als Puretech 130 met een 130 pk sterke 1.2 driecilinder benzinemotor. Daarnaast is er de BlueHDi 130 met een 130 pk sterke 1.5 viercilinder diesel en tenslotte heb je nog de 225 pk sterke Plug-in Hybrid waar de 1.6 Puretech-benzinemotor bijval krijgt van een elektromotor. Dankzij een 13,2 kWh grote accu kun je met die laatste tot 55 kilometer elektrisch rijden.

Uitvoeringen

Standaard (Live-uitvoering) beschikt de gefacelifte C5 Aircross onder meer over het 12,3-inch digitale instrumentarium, 18-inch lichtmetalen wielen, airco over twee zones, verstelbare lendesteun in de bestuurdersstoel en een tweede USB-poort in de middenconsole. Boven de Live-uitvoering heb je de Feel, met onder meer Advanced Comfort Seats, automatische airconditioning, keyless entry en start, parkeersensoren vóór en nieuwe 18-inch lichtmetalen wielen. De meerprijs daarvan is momenteel nog niet bekend. Dat geldt ook voor de nog luxere C-series, waarmee onder meer het nieuwe 10-inch infotainmentscherm erbij komt. De topuitvoering is de Shine, met onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, rijhulpsystemen als adaptieve cruise control, Highway Driver Assist en verwarmbare en achtvoudig verstelbare voorstoelen. De op de zakelijke rijder gerichte Business Plus-uitvoering staat tussen de Feel en Shine in qua uitrusting. Dan krijg je onder meer bovenop de zaken van de Feel nog eht Drive Assist Pack (Driver Attention Alert, Collision Risk Alert, Intelligent Beam Headlights, Extended Trafic Sign Recognition met Speed Recommendation en Adaptive Cruise Control) en het 10-inch infotainmentscherm.

Vanafprijzen

De goedkoopste optie is de C5 Aircross Puretech 130 Live met handgeschakelde zesbak. Die kost minstens €37.990. De meerprijs voor de achttraps automaat is nog niet bekend, die is overigens pas leverbaar vanaf de Feel-uitvoering. Als Business Plus kost de C5 Aircross Puretech 130 minstens €40.390. De C5 Aircross Plug-in Hybrid is er vanaf €41.490 en is standaard als Feel uitgerust. Een prijs voor de BlueHDi 130 is er op het moment van schrijven nog niet. Die komt vooralsnog ook enkel als de voor de zakelijke rijder bestemde Business Plus.