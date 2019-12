Eerste prijzen gefacelifte Audi A5 bekend

Wie in de markt is voor een sportieve S5 of zelfs voornemens is om een RS5 voor de deur te parkeren, moeten we teleurstellen. Voor welke bedragen Audi de sleutels van de S5 met 347 pk sterke 3.0 TDI of van de RS5 met 450 pk sterke biturbo V6 overhandigt, is nog niet bekend. Wél hebben we de prijzen van de voorlopige rest van het vernieuwde A5-gamma boven water weten te krijgen.

De vanafprijs van de gefacelifte A5 Sportback is vastgesteld op € 49.640. Voor dat bedrag krijg je de A5 Sportback 40 TFSI met 190 pk sterke 2.0 TFSI onder de kap, uitgevoerd als Pro Line. Schakelen gaat net als in alle andere A5's in dit artikel met een S Tronic-transmissie met zeven verzetten. Hoger op de benzinelijst staat de 245 pk sterke 45 TFSI met Quattro-aandrijving. De A5 Sportback 45 TFSI Quattro kost als Pro Line € 60.480. Dieselen kan met de 163 pk sterke 35 TDI en met de 190 pk sterke 40 TDI, motorversies die als Pro Line respectievelijk € 54.180 en € 58.940 moeten opbrengen. Audi zet ook direct een A5 Sportback die zowel benzine als aardgas lust op de prijslijst: de 170 pk 40 G-Tron, die als Pri Line minstens € 51.200 kost.

De A5 Coupé is er net als de A5 Cabriolet vooralsnog alleen met de 190 pk sterke 40 TFSI en met de 245 pk sterke 45 TFSI met Quattro-aandrijving. De A5 Coupé 40 TFSI en 45 TFSI wisselen vanaf respectievelijk € 50.040 en € 60.880 van eigenaar. Voor de A5 Cabriolet liggen die bedragen op € 59.140 en € 69.980.

Hierboven gaat het zoals vermeld om de Pro Line-uitvoeringen. Audi levert de drie A5-varianten daarnaast ook als Launch Edition Business en als Launch Edition Sport. De complete prijslijst, exclusief de S5's en RS5's dus, is als volgt: