Audi facelift de RS 5 Coupé en Sportback

Afgelopen september toonde Audi de gefacelifte A5. In één klap werd een blik met vijf auto’s opengetrokken: de reguliere A5 Coupé, Cabriolet en Sportback én de milde sportieve S5 Coupé en Sportback. De extremere RS5 Coupé en Sportback misten echter nog, tot nu! Want Audi schuift nu ook de gefacelifte versies van die variant het podium op. Het gaat hier enkel om uiterlijke aanpassingen. Let dan vooral op het front, waar de ‘brievenbus’ onder de motorkap zijn weg naar de RS-versies vindt. Verder zijn de lamppartijen rondom en het bumperwerk van nieuwe lijnen voorzien. Het extra vakje naast de plek voor de mistlamp in de voorbumper krijgt voortaan een langer ontwerp. De achterbumper wordt in lijn met de overige nieuwe RS-modellen getrokken zoals de RS 6 en de RS Q8 waarbij dezelfde vorm terugkomt.

Ook binnenin smeert Audi zijn vernieuwde ontwerp uit. Reken daar dus op het nieuwe MMI-multimediasysteem met het grotere centrale aanraakscherm. De ingenieurs voor de krachtbron werden niét ingevlogen tijdens de werkzaamheden van de facelift. Onder de kap verstopt Audi dus de ongewijzigde twin-turbo V6 met 450 pk en 600 Nm koppel. Een sprint van 0 naar 100 neemt 3,9 seconden in beslag.

De Nederlandse dealers verwelkomen in het eerst volgende kwartaal de auto in de showrooms. Prijzen volgen in aanloop naar dat moment. De huidige RS 5 Coupé gaat sinds maart 2017 mee, de Sportback volgde ruim een jaar later.