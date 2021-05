Eerste levensteken van de Renault Twingo - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De eerste Renault Twingo mogen we gerust een iconische auto noemen. Hele volksstammen verplaatsten zich erin en nog altijd is het vooral voor jongeren een gewilde auto, ondanks z'n leeftijd. Precies 30 jaar geleden kregen we het eerste levensteken van de auto die toen nog als 'Project X 06' door het leven ging.

Renault had begin jaren 90 veel baat bij een model dat praktisch, leuk gelijnd en ruim was, maar ook eenvoudig was en niet teveel kostte. De archaïsche 4 had Europa al achter zich gelaten en de 5 was opgevolgd door de beduidend grotere en modernere Clio. Werk aan de winkel dus. Exact 30 jaar geleden kregen we het eerste levensteken van het nieuwe instapmodel van Renault die de leegte op moest vullen. Net als tegenwoordig werd er toen ook al flink werk gemaakt van het verhullen van ontwerpdetails, blijkt wel uit deze helaas niet allemaal even scherpe foto's.

De Twingo stond op dat moment nog bekend als 'Project X 06' en zo duidden we 'm in AutoWeek 19 van dat jaar dan ook aan. De naam Twingo, een samenvoeging van 'twist', 'swing' en 'tango', was op dat moment nog compleet onbekend. Met terugwerkende kracht kunnen we echter wel stellen dat de camouflage-afdeling van Renault weliswaar goed werk had geleverd, maar de Twingo stiekem al best een hoop geheimen prijsgaf. Toch tuinden we nog wel in enkele vermommingen: "De koplampen zien er halve-maanvorming uit, maar wie goed kijkt, ziet dat er onder het neusje Clio-achtige koplampen zitten." Dat pakte toch iets excentrieker uit. Een grappig detail is verder dat het prototype in z'n omhulsel al wel uitsparingen had voor de drie koelroostertjes in de motorkap.

Het totaalplaatje kon toen in ieder geval direct op bewondering rekenen, ook al waren sommige details nog niet helemaal zichtbaar. "De ontwerpers zijn met frisse moed deze nieuwe richting ingeslagen. De kleinste Renault is eenvoudig maar modern, doet sympathiek aan en is beslist aparter dan de Fiat Panda. Hij een toonbeeld van vernieuwing." Dat kon ook gezegd worden over het interieur, dat ook al behoorlijk goed in beeld verscheen. Het meest opvallende element vonden we destijds dat er geen klassiek instrumentarium voor het stuurwiel zat. Daarbij werd een leuke vergelijking gemaakt: "De instrumenten zitten in het midden van het dashboard, net zoals in de oude modellen van de Britse Mini. Recht voor de bestuurder zitten de waarschuwingslampjes." Wat we toen nog niet wisten, is dat het centrale instrumentencluster geen analoge klokken kreeg, maar een heus digitaal display.

Op dat moment ook nog onbekend: het zou nog pakweg twee jaar duren voordat de Twingo werkelijk onthuld werd. Dit prototype was er dus echt heel vroeg bij. Het giswerk over de aandrijflijn bleek dan ook niet helemaal correct. Destijds vermoedden we nog dat er slechts één motorkeuze zou zijn en dat er standaard een handgeschakelde vierbak aan gekoppeld zou zitten. Zo laag zette Renault echter niet in, want de versnellingsbak kreeg een versnelling meer en ook zou er uiteindelijk zou er, overigens wel pas na een paar jaar, de keuze zijn uit een 1.0 en een 1.2 en kwam er ook een drietraps automaat bij. Wat wél klopte, was dat de Twingo een doorontwikkelde versie van de aloude Cléon-Fonte-motor kreeg, al ruimde die na een paar jaar het veld voor een modernere 1.2.

De eerste generatie Twingo bleek een schot in de roos en hield het hier maar liefst 14 jaar vol voordat Renault het tijd achtte voor een nieuwe generatie. In Colombia bleef-ie zelfs in productie tot 2012. 2,6 miljoen exemplaren werden er in totaal van de eerste Twingo gemaakt. In Nederland rijden er nog grofweg 30.000 van rond.