De Vluchtstrook: 'Japanse Twingo' Honda Today

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

De eerste Renault Twingo is hard op weg naar de klassiekerstatus. Terecht, want het nog altijd fris ogende autootje was in veel opzichten z’n tijd vooruit en is nog altijd een unieke verschijning. Hoewel, uniek… de overeenkomsten met de Honda Today uit de jaren ’80 zijn lastig te missen.

In 2018 hadden we op deze site een kortstondige serie met de naam ‘Zijn Tijd Vooruit’. Tekenaar Ruben Ooms creëerde daarin denkbeeldige voorgangers van moderne automobiele verschijnselen als de Porsche Cayenne en de Toyota Prius. Als we Ooms destijds om een plaat van een fictieve Renault Twingo uit de jaren ’80 hadden gevraagd, was er ongetwijfeld zoiets uitgekomen als de eerste Honda Today.

De Honda Today verscheen in 1985 als belastingvriendelijke ‘kei car’ op de Japanse markt. Net als veel andere kei cars onderscheidde de auto zich door relatief veel ruimte en luxe te bieden binnen de strikte beperkingen van de ‘kei’-categorie. Dat deed de auto echter niet door nadrukkelijk de hoogte in te schieten, zoals de Daihatsu Move dat later bijvoorbeeld wel deed.

Honda koos er echter wel voor om de passagierscabine over een zo groot mogelijk deel van de koetslengte uit te smeren. Het gevolg was een laag, maar toch ietwat MPV-achtig autootje met een vlak liggende voorruit. Die ruit ging net als bij een personenbus nagenoeg naadloos over in de korte neus, met een groot glasoppervlak en een ruimtelijk interieur als gevolg. Voor de aandrijving zorgde een onder meer ook in de Goldwing-motorfietsen gebruikte tweecilinder met een inhoud van niet meer dan 545 cc, al kregen latere Todays een driecilinder aangemeten.

Aantijgingen

Voordat we de brug naar de Twingo slaan, moet ons toch iets van het hart. Als het gaat om autodesign, wordt er al heel snel geroepen dat bepaalde elementen of concepten zijn nagebootst van andere fabrikanten. In meer dan een eeuw autodesign is het onvermijdelijk dat zulke overeenkomsten ontstaan, dus proberen we voorzichtig te zijn met dit soort aantijgingen.

Toch zijn de overeenkomsten tussen de in 1992 gelanceerde Twingo en de eerdere Honda Today opmerkelijk te noemen. Om te beginnen is daar de basisvorm. Ook de Twingo is een compacte driedeurs met een vlak liggende voorruit en een stompe neus, zodat het profiel bij een snelle blik nagenoeg identiek lijkt.

Ook op detailniveau zijn er echter veel gelijkenissen. Zo beschikte de Honda over ronde koplampunits die door de motorkap worden omvat. Die motorkap eindigt ook bij de Twingo boven een kleine sleuf die als grille dient, terwijl het merklogo bij beide auto’s op de motorkap is geplaatst.

Voor het wissen van de relatief grote voorruit achtten beide fabrikanten een enkele wisser met een ingewikkelde scharnierconstructie het meest geschikt. Zelfs op het dak treffen we overeenkomsten aan. Een schuifdakloze Twingo heeft hier een opvallende, in lengterichting geplaatste sleuf, precies zoals ook de Honda Today die van z’n makers kreeg toebedeeld.

Blij en bol

Natuurlijk laat dat nog genoeg unieke details over voor beide auto’s, al is het maar omdat de jaren ’80 veel vierkantere vormen dicteerden dan de blije, bolle automobiele periode die we de jaren ’90 noemen. De Honda Today overleefde het tot in 1998, maar niet voordat er in 1993 een compleet nieuwe generatie was voorgesteld. De basisvorm bleef behouden en de koplampen bleven rond. Opmerkelijk is dat er een soort sedanversie werd toegevoegd, die ondanks z’n rechte achterzijde over een kleine achterklep beschikte. Boven die klep was een opmerkelijke, panoramische ruit te vinden, die zich met name aan de onderzijde als een soort vizier om de kont heen vouwde. Waar hebben we dat toch eerder gezien…

Overigens staat er op het moment van schrijven zo’n tweedeurs Today te koop in Nederland. Voor slechts € 2.900 is het unieke kleintje helemaal van jou.